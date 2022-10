Marvel Star Jacob Batalon incertain du retour de Spider-Man 4

Spider-Man : Pas de retour à la maison la star Jacob Batalon ne sait pas si son personnage, Ned Leeds, reviendra pour Spiderman 4. S’adressant à Collider, Batalon déclare que les acteurs sont « les dernières personnes à savoir » mais déclare que, tant qu’il aime le son de la suite de Marvel, il aimerait revenir pour plus.





« J’ai l’impression que les acteurs sont les dernières personnes à savoir. Je pense que les gens supposent que les acteurs cachent toujours des secrets. Je vous promets, nous ne savons rien. Mais encore une fois, si c’est au bon endroit, au bon moment, avec le bon groupe de personnes avec qui nous avons été, je dirais, pourquoi pas ? Mais à part ça, quoi qu’il arrive, cela arrive. Vraiment, ces décisions appartiennent aux grands patrons, les gens qui signent les chèques. Nous sommes ouverts à l’idée, mais nous ne l’espérons pas. »

Après toutes sortes de folies multiverselles dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, les derniers instants voient le meilleur ami de Ned, Peter Parker, effacer les souvenirs de tous ceux qui l’ont connu. Se lançant dans sa prochaine aventure tout seul, il serait logique que Ned n’apparaisse pas. Même si le public serait sans aucun doute attristé par son absence. Surtout quand le personnage a passé le plus clair de son temps dans la dernière sortie de Spidey démontrant son affinité pour la sorcellerie…

Spiderman 4 est une priorité absolue pour Sony Pictures

Bien que Jacob Batalon ne sache pas s’il sera invité à revenir pour un quatrième Homme araignée sortie, il a été déclaré que la suite du film de bande dessinée est une « priorité absolue » pour Sony Pictures. « D’accord, donc Sony n’a peut-être pas le plus grand banc en termes de franchises, mais il a judicieusement conclu un accord avec Marvel Studios pour faire entrer son personnage phare Spider-Man dans le MCU, ce qui a contribué à faire des films solo de Spidey du studio des incontournables, même plus encore « , a révélé un initié notable Jeff Sneider plus tôt cette année. « Et bien que des plans soient en cours pour une autre trilogie Spidey avec Tom Holland, je ne pense pas qu’il ait encore signé un accord, donc ces plans restent non officiels pour le moment. dit, je suis sûr que plus d’aventures Spidey avec la Hollande sont une priorité absolue pour Rothman & Co., qui compte également sur lui comme point d’ancrage de sa franchise naissante Uncharted également.

Le président de Sony, Tom Rothman, a récemment fourni une mise à jour prometteuse sur le développement d’un Spider-Man : Pas de retour à la maison suivi, disant qu’ils « espèrent travailler sur le prochain Homme araignée film » dès que possible. « Inexploré, Jumanji, Spider-Man. Nous avons notre activité Marvel, qui se divise en trois tranches », a déclaré Rothman en mai. « Il y a les films Spider-Man, et nous travaillons actuellement sur deux suites de Spider-Verse à notre film d’animation primé aux Oscars, avec Lord et Miller. Nous espérons travailler sur le prochain film de Spider-Man.

Vu le succès monumental de Spider-Man : Pas de retour à la maisonqui a maintenant rapporté plus de 1,9 milliard de dollars dans le monde, s’attendre à voir de nouveaux développements sur Spiderman 4 plutôt tôt que tard. Une coupe étendue du Spider-Man : Pas de retour à la maisonintitulé La version la plus amusanteest sorti en salles en septembre et comprend environ 13 minutes de scènes supplémentaires et supprimées.

Jacob Batalon peut actuellement être vu dans Réginald le vampire.