Marvel: Simu Liu a célébré l’année de Shang-Chi en parlant de santé mentale

Un an s’est écoulé depuis la première de Shang-Chi et la légende des dix anneaux et Simu Liu a profité de ses réseaux pour parler de sa santé mentale dans ce contexte.

Un an s’est écoulé depuis la première de Shang-Chi et la légende des dix anneauxle film qui a fait ses débuts avec un super-héros oriental sur grand écran et a choisi son homme principal, Simu Liu, au centre de la scène. Après tout, ce film était le premier de merveille de retourner dans les salles de cinéma après la pandémie et signifiait un grand succès pour tous ceux qui étaient liés au projet.

Simu Liu Il a pris la responsabilité de donner une plus grande visibilité à sa communauté, en mettant un accent particulier sur la vie des migrants puisqu’il est issu d’une famille encadrée dans ce contexte, arrivé au Canada de cette façon. Certes, sa participation à la Univers cinématographique Marvel cela l’a mis au centre de la scène, ce qui n’est pas toujours facile.

Cette situation lui a ouvert les portes d’Hollywood où il est passé de star locale à Toronto à travailler sur cinq films pendant un an et publier un mémoire, avoir des apparitions spéciales dans des événements au Canada ainsi que mener à bien la noble mission de vanter sa culture. . Cependant, tout cela en l’espace de 12 mois a été très dur pour sa santé mentale.

Simu Liu et la santé mentale

A l’occasion de la première année de Shang-Chi et la légende des dix anneaux Simu Liu a publié sur Instagram un post avec une image de la première du film avec sa co-star Awkwafina et le réalisateur Destin Daniel Cretton accompagné d’un texte où elle fait une nouvelle évaluation de tout ce qui s’est passé au cours de ces 12 mois de sa vie et comment son mental la santé a été affectée.

« Il y a exactement un an, ce petit film est arrivé et a complètement changé ma vie. Ce n’était rien de moins que le meilleur trajet de tous les temps… mais après avoir pris le temps de réfléchir, cette vie a aussi un coût énorme. […] Alors aujourd’hui, à l’occasion de l’anniversaire de la sortie de Shang-Chi, je suis particulièrement excitée parce que je suis en thérapie et que je donne la priorité à ma santé. »commence le texte révélateur du protagoniste de Shang Chi.

Ensuite Simu Liu fermez le texte par une définition qui le montre dans son intégralité : «Je guéris et je suis en passe de devenir plus qu’un simple super-héros; Je suis en passe de devenir un homme bon et décent.dit cet acteur oriental qui a aidé merveille sur le chemin de la diversité donnant vie à un personnage qui aura sûrement beaucoup plus d’histoires à jouer dans le MCU.

