Marvel signe une star de HBO Max pour Black Phanter !

Panthère noire : Wakanda pour toujours Ce n’est pas n’importe quel projet pour Marvel : c’est le premier film sur le personnage de Chadwick Boseman depuis sa mort en août 2020. C’est pourquoi les étapes à suivre sont très mesurées et au cours des dernières heures il en a donné une très importante : a engagé une star de HBO Max pour le film. Qui est-ce?

C’est à propos de l’actrice Michaela coel, interprète de Arabelle dans la série à succès Je peux te détruire qu’elle a elle-même créé. Le Londonien de 33 ans s’est fait remarquer dans la série, pour lequel il a remporté quatre BAFTA Awards et quatre nominations aux Emmy Awards. Là, elle a joué une jeune femme qui doit reconstruire sa vie après que des drogues aient été mises dans sa boisson.







C’est la variété qui a confirmé que Michaela a signé avec le réalisateur Ryan Coogler pour la bande programmée pour le 8 juillet 2022. Le personnage que l’actrice aura dans un casting qui mettra en vedette des archives de Boseman n’a pas encore été annoncé et personne ne le remplacera. Pour le moment, le reste du casting le complète Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright, Winston Duke, Martin Freeman et Angela Bassett.

Michaela Coel rejoint Marvel pour Black Panther

La nouvelle arrive au milieu du début du tournage. Comme partagé par The Hollywood Reporter, les travaux devraient commencer en juillet à Atlanta et durera plus de six mois. « Tout le monde est très heureux de ramener le monde de Wakanda au public et aux fans. Nous le ferons d’une manière qui rendra Chad fier.« , a déclaré Kevin Feige, président de Marvel Studios.

Black Panther : Wakanda Forever sera le premier de Coel dans Marvel, mais pas dans l’univers Disney : en 2017, il a travaillé comme figurant dans Star Wars : Épisode VIII – Les Derniers Jedi. Sa carrière comprend également deux épisodes de Miroir noir (2016 et 2017) et un homme principal de la série Chewing-gum.