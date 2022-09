Marvel : She-Hulk apparaîtrait dans Captain America 4

in

Des informations de certains initiés indiquent que She-Hulk pourrait faire ses débuts sur grand écran lors des événements de Captain America 4. Les détails !

©IMDBShe-Hulk et Captain America

elle hulk fait son chemin dans Univers cinématographique Marvel avec une intrigue qui semble au premier abord naïve et déconnectée du « grande image » du MCU, cependant, selon certains initiés qui avaient dans le passé de bonnes données du multivers, le programme mettant en vedette Tatiana Maslany a de grandes surprises à l’avenir à travers Disney+.

La vérité est que jusqu’à présent elle hulk s’est avéré diviser les partisans de la Univers cinématographique Marvel avec un solide taux d’acceptation de 87% des critiques sur Tomates pourries contre un maigre 37% d’audience sur un même site spécialisé. Peut-être que les surprises qui viendront dans les épisodes suivants modifieront cette perception. On parle, entre autres, de la participation de Casse-cou.

Mais pas seulement Casse-cou C’est la surprise que vous avez en magasin Disney+ pour les fans. Apparemment Le chef il est responsable de l’extraction de l’ADN de Jennifer Walters, ce qu’ils ont déjà tenté de faire dans un épisode précédent mais ont échoué. C’est ce que dit l’utilisateur @WorldWarHulkNouveau sur Internet avec l’accord d’un initié connu : KC Walsh. Il semble que Jennifer Walters participera au film Captain America : nouvel ordre mondial.

Les nouvelles informations sur elle hulk garantit que The Leader utilisera le sang de l’héroïne pour créer d’autres Hulks qui apparaîtront à leur tour dans la prochaine entrée de Capitaine Amérique, dans ce cas, avec un nouveau héros dans ce film après que Sam Wilson ait hérité du bouclier de vibranium de Steve Rogers. Plus? Ce film sera le prélude à un film de carcasse de la guerre mondiale bien que l’intrigue de ce projet ne soit pas connue.

Apparemment, Sam Wilson devra diriger une équipe pour affronter The Leader et le reste des hulks avec lesquels il agira en tant qu’antagoniste dans ce film. Qui pourrait être sous les ordres du nouveau Cap ? Bruce Banner/Hulk, Jennifer Walters/She-Hulk et Emil Blonsky/Abomination. Ce serait la nouvelle direction de ces personnages dans le futur du Univers cinématographique Marvel. Ça va?

