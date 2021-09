Marvel serait intéressé par Daniel Craig

Il y avait sept étoiles qui ont joué James Bond, mais aucun d’eux n’a piétiné aussi fort que Daniel Craig. Le Britannique s’est déguisé en agent 007 à cinq reprises et le 30 septembre, il dira au revoir à ce rôle pour toujours. La première de Pas le temps de mourir c’est sa porte de sortie laissant place à un nouvel acteur de la franchise.







La liste des candidats pour le nouveau James Bond est déjà entre les mains de la production, donc Daniel Craig Il s’est également concentré sur d’autres projets. Après les adieux émouvants qu’il a faits au personnage, il se concentre maintenant sur la nouvelle franchise dans laquelle il jouera, Knives Out et pour laquelle il recevra environ 100 millions de dollars.

Cependant, au-delà de l’intérêt de Netflix pour Craig, il merveille serait derrière l’acteur. Selon le portail Giant Freakin Robot, Daniel serait sur les plans du plus grand studio d’Hollywood. A l’instar d’Henry Cavill, qui fait partie des favoris pour incarner Captain Britain ou The Black Knight, l’ancien agent a également deux rôles à l’horizon.

Daniel Craig serait prêt à rejoindre Marvel. Photo : (Getty)



Tout d’abord, le rôle qui sonne le plus pour Daniel Craig Il est Wonder Man. Ce vengeur est reconnu dans les bandes dessinées pour ses pouvoirs de concentration et de transformation énergétique. Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention de la publication, c’est que l’autre personnage qui sonne pour lui est un méchant.

Apparemment, son nom est en tête de liste pour donner vie au méchant de Fantastic 4, Victor von Doom. Autrement dit, la perspective de leurs rôles changerait complètement. D’agent d’autodéfense, il pouvait désormais se transformer en un personnage détesté, mais aussi aimé par de nombreux adeptes du MCU.