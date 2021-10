Marvel : selon les fans, ce fut le meilleur moment de Nick Fury dans le MCU

Samuel L. Jackson il parvient toujours à faire en sorte que tous ses personnages se souviennent incroyablement. Pour quelque chose à Mace windu l’a atteint avec une poignée d’apparitions pour être un personnage dont on se souvient de Guerres des étoiles (surtout pour ce sabre laser violet). Mais s’il s’agit des productions qui lui ont fait le plus de reconnaissance, force est de constater que celles-ci sont venues de la main du Univers cinématographique Marvel (MCU).

Le premier film dans lequel il est apparu Samuel L. Jackson Quoi Nick Fury il a été Hombre de Hierro, dans la scène post-crédit. Il a servi à préciser que dans merveille avait l’intention de construire une franchise et que le film de Robert Downey Jr. Ce n’était que le début d’un voyage qui est toujours valable aujourd’hui. Dans ce sens, Fureur C’était un élément fondamental pour que la saga reste debout.

C’est clair que les Vengeurs ils n’existeraient pas sans le travail de Nick Fury, qui était chargé de développer l’initiative et de réunir les super-héros de la planète. Cette scène post-crédit où vous voyez Fureur Taper le nom de l’initiative peut être l’un des plus importants de la saga pour le personnage, bien que, de l’avis des fans, il y en ait un autre qui se démarque encore plus.

Dans une enquête menée en Divulgacher,, plus de 1300 fans de la MCU voté et choisi la séquence de Le soldat d’Hiver dans laquelle Fureur a simulé sa mort comme le plus emblématique du personnage. Il a obtenu 42% des voix, tandis que le deuxième emplacement est allé à la scène post-crédits de Hombre de Hierro (23 %), puis l’appel à Capitaine Marvel au Guerre de l’infini (21%) et enfin l’humour avec lequel ils ont montré comment ils ont perdu l’œil en Capitaine Marvel (13%).

Nick Fury, un personnage qui n’allait pas durer si longtemps

L’idée originale de merveille était de mettre Samuel L. Jackson dans le cadre de MCU dans le rôle de Nick Fury simplement parce qu’il lui ressemblait physiquement. C’était un pari et (peut-être) une blague de la part de l’étude présidée par Kevin Feige qui a choisi de voir comment ce personnage s’est comporté dans le public, puis de décider de construire avec lui ou non. Cela a été confirmé dans un récent rapport intitulé L’histoire de Marvel Studios : la fabrication de l’univers cinématographique de Marvel.

Non seulement il a été accepté par les fans, mais il a acquis suffisamment de popularité pour faire la une de sa propre série. Sera Invasion secrète, qui n’a pas encore de date de sortie mais peut être vu en 2022. Il sera co-vedette Talos, le crâne joué par Ben mendelsohn, et le peu que l’on sait, c’est qu’il s’attaquera à une invasion de Skrull sur Terre.

