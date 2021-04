Marvel se moque de Tom Holland

Agir aux côtés d’experts tels que Robert Downey Jr, Chris Evans ou Scarlett Johansson est un défi et, qui l’a réussi avec seulement 19 ans était Tom Holland. Les Britanniques sont venus à Marvel pour imiter le nouveau Spiderman et sont devenus la grande trouvaille du plus grand studio d’Hollywood.

Son niveau d’acteur, sa sympathie et sa spontanéité l’ont catalogué comme l’un des Peter Parker les plus drôles de ces derniers temps et, à son tour, Tom Holland a commencé à être connu dans le monde entier. C’est pourquoi, au fur et à mesure que sa carrière atteignait le sommet, son nombre de fans a également augmenté.

Tom Holland est l’un des Spiderman les plus aimés. Photo: (IMDB)



À tel point que tout ce que fait l’acteur reste dans la mémoire collective des fidèles de Marvel. Et, en fait, ce niveau de fanatisme ne lui a joué qu’un tour puisqu’ilEt il est devenu la nouvelle franchise de la franchise qui me fait rire pour un commentaire qu’il a fait en 2018!

Est-ce que, avec Sebastián Stan et Anthony Mackie, Tom Holland visité le Ace Comic – Con de Seattle en 2018, où ils ont discuté de leur travail aux studios Marvel. Et, c’est à ce moment-là, que l’interprète de Falcon a avoué ne pas avoir vu Spiderman, quelque chose qui a stupéfié Holland, qui n’a pas hésité à revenir en disant: « Je n’ai pas vu le film Falcon. Oh non il n’y en a pas, désolé».

Après ce commentaire, les personnes présentes dans la salle ont applaudi le natif d’Angleterre, mais aujourd’hui c’est justement cette phrase qui lui est venue. C’est que, comme on le sait, Anthony Mackie est devenu, à la fin de Le faucon et le soldat de l’hiver, dans le nouveau Captain America Et, comme si cela ne suffisait pas, il jouera également dans le film numéro quatre de la sentinelle de la liberté.

La nouvelle, publiée par Marvel au moment de la fin de la série Disney Plus, a rappelé aux fans cette moquerie de la Hollande et, bien sûr, ils ne pouvaient s’empêcher de réagir sur Twitter. Découvrez les meilleurs mèmes contre Spiderman!