Marvel : Scarlett Johansson révèle un secret sur le tournage d’Iron Man 2

L’actrice qui a joué Black Widow a raconté comment le film avec Robert Downey Jr. a complètement changé sa vie. Découvrez le secret le mieux gardé de la star de Marvel Studios !

©IMDBScarlett Johansson a joué Black Widow dans Iron Man 2.

Les films de Univers cinématographique Marvel ils ont pu rassembler un grand nombre de fans à travers le monde. Et bien qu’une bonne partie d’entre eux ait su reconnaître le plus de curiosités cachées de la franchise de super-hérosla vérité est qu’il y a des centaines de secrets qui n’ont pas encore été révélés. Scarlett Johanssonresponsable de l’interprétation Veuve noirea été encouragé à raconter l’un d’eux et a suscité l’intrigue des adeptes.

qui deviendra plus tard l’un des vengeursnous l’avons vue pour la première fois en L’homme de fer 2sorti en 2010. Dans ce film, Tony Stark (Robert Downey Jr.) Il faisait face à un nouvel ennemi et -pour y parvenir- il devait obtenir sa meilleure alliance. En ce sens, le film réalisé par Jon Favreau (également interprète de Happy Hogan), présentait une série de scènes d’action qui montraient l’actrice de renom comme jamais auparavant.

Comme révélé lors d’un dialogue avec Vanity Fair récemment, c’est précisément toute cette partie du film qui représentait un énorme défi pour sa carrière, qui l’a renforcée dans les bandes qui ont suivi dans le MCU et avec laquelle il a obtenu son long métrage solo tant attendu. . « C’était un moment énorme pour moi parce que j’avais, je ne sais pas, 23 ou 24 ans quand j’ai été choisi pour Iron Man 2. Je n’ai jamais été dans une salle de sport et j’ai eu cinq semaines pour me préparer à ces énormes séquences de cascades», a-t-il commencé par dire.

Et c’est qu’en voyant 12 ans plus tard le résultat de ses scènes, il semble qu’il ait pratiqué ces sauts incroyables tout au long de sa vie. Mais en réalité, c’était un entraînement difficile : «À l’époque où nous le faisions, il y a plus de dix ans, c’était avant que nous ne trouvions comment être plus efficaces dans le processus de réalisation du film en termes de travail de cascade: ce qui pouvait être transmis aux autres doubles et ce que l’acteur avait pratiquement besoin de savoir”.

C’est que ce n’était pas seulement l’un de ses premiers films dans la compagnie Kevin Feige, mais aussi que toute la production faisait ses premiers pas dans cet aspect important. L’actrice de Black Widow a conclu : « Je faisais ces énormes séquences chorégraphiées et je n’avais aucune expérience préalable avec cela. C’était un changement absolu dans mon style de vie qui est venu immédiatement après avoir été choisi pour le rôle”.

