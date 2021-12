Marvel sauvé de l’exclusion des Golden Globes par les stars principales de WandaVision

Marvel n’a pas eu le meilleur des moments lors des cérémonies de remise des prix, et leur expansion à la télévision n’a pas apporté beaucoup plus de joie avec seulement 2 hochements de tête aux Golden Globes.

Après tant de potentiel sur la liste des nominations aux Emmy, Marvel n’a pas réussi à obtenir les nominations qu’ils auraient pu espérer après leur première année sur Disney + et le nombre de sorties de films de haut niveau. Cependant, lorsque les nominations aux Golden Globes ont été annoncées, ce n’est qu’une fois de plus grâce aux acteurs principaux de WandaVision que Marvel s’est retrouvée en lice pour tenter de récupérer quelque chose de l’événement de haut niveau. Dans les catégories couvrant les séries télévisées limitées, il revenait à Elizabeth Olsen et Paul Bettany de sauver la situation avec leurs nominations respectivement dans les catégories Meilleure actrice et Meilleur acteur, bien que cette fois Kathryn Hahn ne les rejoigne pas dans son rôle d’actrice de soutien.

L’extension de l’univers cinématographique Marvel à Disney + semblait être un excellent moyen pour Marvel de prendre pied dans un certain nombre de cérémonies de remise de prix auxquelles ils avaient auparavant été exclus en raison du manque de contenu conçu pour la télévision. Avec WandaVision, le faucon et le soldat de l’hiver et Loki, Disney et Marvel pensaient probablement qu’ils auraient un bon cri parmi les nominations lorsque certaines des plus grandes soirées télévisées se dérouleraient. Bien que toutes les émissions n’étaient pas éligibles pour des nominations, avec Loki arriver trop tard pour un shot aux Emmy’s cette année, WandaVision a été la seule offre Marvel à se retrouver dans la liste restreinte, grâce à ses principales stars.

Alors que le spectacle a été nominé pour un certain nombre de prix aux Primetime Emmy’s, ils sont repartis avec seulement quelques Creative Emmy Awards pour leurs réalisations techniques, et un pour la chanson Agatha tout le long, qui était probablement l’une des nominations les plus inattendues recueillies par l’émission. En ce qui concerne les prix d’acteur, toutes les nominations n’ont abouti à rien, ce qui a été une énorme déception pour Marvel, mais peut-être pas tout à fait inattendu car Marvel n’a jamais eu la meilleure des chances lorsqu’il s’agit de remporter des prix de catégorie majeure en ce qui concerne leur films.





Cette fois-ci, Olsen se retrouve à nouveau face à Kate Winslet pour son rôle dans Jument d’Easttown, ainsi que Jessica Chastain, Cynthia Erivo et Margaret Qualley, tandis que Bettany affrontera d’autres stars de Marvel dans Oscar Isaac pour son rôle dans Scènes d’un mariage et Michael Keaton pour dopestick, ainsi qu’Ewan McGregor et Tahar Raheem complétant les nominations. Parmi les nominations, Winslet et McGregor chercheront à poursuivre leurs victoires aux Emmy avec le même résultat aux Golden Globes, et il n’y en aura pas beaucoup qui parieraient contre eux pour remporter à nouveau les prix cette fois-ci.

Les Golden Globes auront lieu le 9 janvier 2022, mais il n’a pas encore été décidé si l’événement sera télévisé. Après avoir été touché par des plaintes concernant un manque de diversité au sein de son organe de vote, ce qui a conduit de nombreux studios, dont Netflix, WarnerMedia et Amazon, à menacer de boycotter les prix et NBC à refuser de diffuser la cérémonie. 21 nouveaux membres ont été ajoutés à son organe de vote en réponse pour augmenter la diversité parmi les électeurs, mais il reste à voir si l’événement est télévisé ou non. Vous pouvez trouver une liste de toutes les nominations pour les Golden Globes de cette année sur le site officiel.









