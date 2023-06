Marvel s’apprête à apporter et si… ? Histoires de Loki, Scarlet Witch, Spider-Man et plus dans la nouvelle série de livres pour adultes

Marvel apporte le monde de Et qu’est-ce qui se passerait si..? aux romans pour adultes en 2024, et en les liant à certains des personnages MCU post-populaires tels que Loki, Scarlet Witch et Spider-Man. Marvel Comics raconte des histoires se déroulant dans des chronologies et des réalités alternatives depuis des décennies, et cela a été adapté dans le MCU via l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? Série télévisée et dans le cadre de la saga multivers. Désormais, les fans de la franchise pourront entrer dans une histoire plus approfondie via la série de romans annoncée récemment par Random House.







La nouvelle trilogie de romans débutera avec ET SI… LOKI ÉTAIT DIGNE ? UNE HISTOIRE DE LOKI ET VALKYRIE par Madeleine Roux le 12 mars 2024. Selon l’éditeur, Random House, le synopsis du roman se lit comme suit :

« Alors que Loki lutte pour répondre à la dernière demande de son frère, les conséquences profondes de sa farce fatale reviennent le hanter », poursuit le synopsis. « Aveuglé par le chagrin de ceux qu’il a perdus dans le chaos provoqué par Asgard, Iron Man jure de se venger de ceux qui se considèrent comme des dieux. Déterminé à protéger la Terre de la puissance de cette puissance extraterrestre imprévisible, il forge les propres armes d’Asgard en un costume mortel de armure, déterminé à éradiquer toute attache entre leurs mondes. Que les conséquences soient maudites. Quand Asgard se tourne vers Loki pour le salut, il doit répondre à la question : Suis-je vraiment digne ? »

Les autres livres annoncés pour 2024 sont ET SI… WANDA MAXIMOFF ET PETER PARKER ÉTAIENT FRÈRES ? A SCARLET WITCH AND SPIDER-MAN STORY de Seanan McGuire, sorti en juillet 2024, et ET SI… MARC SPECTOR ÉTAIT UN HÔTE DE VENOM ? A MOON KNIGHT AND VENOM STORY de Mike Chen, sorti en octobre 2024.

Loki reviendra au MCU cet automne

Tom Hiddleston ramènera Loki sur les écrans plus tard cette année dans la deuxième saison de sa série multivers sur Disney +. En tant que l’un des personnages les plus populaires de la franchise, Loki a marqué l’une des plus grandes audiences pour toutes les offres Disney + de Marvel Studios. La deuxième saison devrait plonger encore plus profondément dans le multivers et présente le retour d’Owen Wilson en tant que Mobius et de Jonathan Majors en tant que Kang.

Il y a actuellement beaucoup de choses inconnues sur Loki saison 2, et les fans attendent toujours une première bande-annonce, qui devrait maintenant tomber vers la fin de la diffusion de Secret Invasion sur Disney +. Bien que l’on sache que le méchant devenu héros de Hiddleston sautera à nouveau dans le temps, l’endroit où son histoire se terminera cette fois n’a pas encore été révélé. De nombreux fans de Marvel espèrent toujours que cela le ramènera dans les prochains films Avengers, La dynastie Kang et Guerres secrètes, et a organisé une réunion avec son frère Thor. Il a déjà été dit que Hiddleston et Chris Hemsworth pourraient utiliser la finale du scénario multivers pour quitter définitivement la franchise, et si cela s’avère être le cas, alors ce sera probablement une fin aussi appropriée que celle de Robert Downey Jr et Chris Evans dans Vengeurs : Endjeu.