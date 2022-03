Marvel : Samuel L. Jackson a répondu aux réalisateurs qui critiquent les films de super-héros et les a coulés

merveille

L’acteur et réalisateur Samuel L. Jackson est intervenu entre les critiques et les défenses envers Marvel et a fini par couler les réalisateurs qui sont contre la franchise : il a laissé entendre qu’ils sont jaloux. Vous connaissez tous ses mots.

merveille C’est l’une des plus grandes franchises au monde. Avec plus de 20 films à son actif, le studio de cinéma a réussi à porter les bandes dessinées de Stan Lee sur grand écran de manière impressionnante. De plus, maintenant, après un grand succès au cinéma, il a également opté pour le monde des séries et, dans sa quatrième phase, plus d’un des personnages a joui d’un rôle de premier plan sur Disney Plus où ces différentes productions sont sorties. .

A tel point qu’au fil des années, merveille continue de montrer comment innover et continuer à engager ses fans. Bien sûr, malgré la rage de la franchise de super-héros, plus d’un réalisateur de renommée mondiale s’oppose à ce que son succès continue d’avancer. Martin Scorsese a été le premier à ouvrir la voie à ces critiques affirmant que «ce n’est pas du tout du cinéma» laissant ainsi plusieurs collègues de haut niveau aborder également le sujet.

Pour cette raison, Scorsese a été rejoint par des personnalités telles que Francis Ford Coppola, Ridley Scott, Jane Campion et Alan Moore qui ont partagé leur opinion sur le MCU, attribuant «manque de valeur artistique » dans le film de super-héros. Pourtant, plus d’un acteur et réalisateur est sorti pour défendre les créations de franchises telles que Kevin Feige ou DC. Parmi eux se trouve Samuel L Jackson qui est connu dans merveille pour son rôle de Nick Fury.

« Les films sont des films. Ce sont les films que j’allais voir quand j’étais enfant. Et l’art de faire un film est quelque chose qui a longtemps été un mystère. Faire des films n’est plus un mystère», a-t-il commencé par dire La vue à partir de Variété où il ajouta plus tard : «Les enfants savent comment le faire sur leurs téléphones. Il est donc facile pour les réalisateurs de les sous-estimer, simplement parce que les gens ne vont pas voir leurs films.”.

Même si, comme si cela ne suffisait pas, après avoir sous-entendu qu’il y a un iota de jalousie chez ces créateurs qui critiquent les adaptations cinématographiques des comics, Jackson a déclaré : «C’est comme si nous avions été abrutis, mais ça a toujours été comme ça. Quand nous étions plus jeunes, les gens allaient voir des films de cow-boys, et ils allaient voir d’autres films de super-héros, ils avaient des super-héros à la télévision.”. Et, pour conclure, il a ajouté : «Lorsque vous racontez une histoire sérieuse, oui, vous trouvez un public de niche, la même chose continue de se produire. Les gens vont au cinéma pour se sentir mieux et sortir de leur quotidien”.

