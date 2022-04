Marvel : Rick et Morty pourraient venir dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.3

merveille

Les adorables Rick et Morty auraient pu trouver un chemin sans détour directement vers la prochaine entrée des Gardiens de la Galaxie.

©IMDBgardiens de la Galaxie

rick and morty sont deux personnages animés attachants issus de la culture pop contemporaine. Le duo formé par le savant fou qui vit des aventures incroyables avec son petit-fils de 14 ans a conquis petits et grands avec une importante fanbase qui les suivra sur tous les supports. Maintenant un message surprise de James Gunnréalisateur de la trilogie de gardiens de la Galaxiea suscité la curiosité de ce fandom.

On sait que le showrunner de pacificateur Il a une reconnaissance importante par la culture pop, des groupes musicaux les plus soutenus de l’histoire aux séries et films incontournables. Pour cette raison, beaucoup s’attendent à des références obligatoires dans les projets de construction. James Gunn être surpris. Rappelons, pour citer un exemple, Kevin Bacon et libre de toute attache au Les Gardiens de la Galaxie Tome 1.

Rick et Morty à Marvel ?

Profitant de son compte Twitter, le cinéaste a partagé une image d’un jouet du navire de rick and morty accompagné de ces mots : « Jour 29. Le croiseur spatial, le vaisseau de Rick et Morty, est illuminé. La voiture se remplit. Aujourd’hui, nous allons filmer des camées incroyables pour les vrais fans de cette franchise. ». de quoi parle-t-il James Gunn quand voulez-vous dire ces camées?

Les personnages de cette populaire série animée feront-ils le saut vers Univers cinématographique Marvel? La possibilité existe si l’on tient compte du fait que la personne responsable du film est James Gunn, mais ses mots nous guident davantage dans le sens d’autres personnages de la marque qui sont liés à l’équipe de héros cosmiques dans les romans graphiques. Il se démarque pour une raison « vrais supporters » de la trilogie.

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 Cela promet d’être un film totalement différent des deux précédents volets de la saga. Quelques acteurs et lui-même James Gunn avancé qu’il s’agit d’un film plus sombre et aussi « la fin de la route » pour l’équipe telle que nous la connaissons aujourd’hui. Certains personnages mourront sûrement lors de cette entrée et d’autres diront au revoir pour toujours. Entre les deux, nous pouvons nous attendre à ces « des camées incroyables ».

