Marvel revient au San Diego Comic-Con avec de nouvelles annonces !

merveille

Marvel revient après un certain temps au San Diego Comic-Con et les adeptes de la marque attendent les nouvelles annonces de l’événement tant attendu.

© GettyKevin Feige au Comic Con

La Univers cinématographique Marvel évolue rapidement et il ne reste presque plus de billets pour la phase 4. Les fans attendent de nouvelles annonces et un événement très spécial où ils peuvent se produire est le comique con de san diego. La dernière fois que la marque a participé, c’était il y a trois ans avec beaucoup d’actualités, puis elle est restée en dehors de cet événement pendant deux ans.

Rappelons-nous : en 2020 et 2021 le comique con de san diego Il a été réalisé pratiquement à la suite de la pandémie de COVID-19. En 2022, la rencontre sera à nouveau en face à face et selon Kévin Feig, merveille reviendront dans le Hall H pour cette conférence qui attire les fans de l’Univers Cinématographique avides d’actualités et de contenus sur leurs héros et méchants préférés.

Un retour, beaucoup de nouvelles

Hollywood héroïque Il a rapporté que Kévin Feig a confirmé la participation de merveille dans la comique con de san diego qui aura lieu du 20 au 24 juillet 2022 : « Nous serons au Comic-Con le mois prochain et nous sommes ravis. C’est la première fois en trois ans que l’on parle de beaucoup de films du passé. Maintenant, je pense que tout ce que nous avons mentionné à l’époque a déjà été publié, nous serons donc ravis de parler de l’avenir. »dit l’exécutif.

ça va être dur pour merveille rivaliser avec les annonces qu’il a faites en 2019 à San Diego où il a eu la présence de nombreux interprètes de la marque pour les projets Phase 4 du MCU et Mahershala Ali depuis le redémarrage de Lame qui fera partie de la Phase 5. Par la suite, dans Exposition Disney D23 le studio a annoncé la série Moon Knight, Mme Marvel Ouielle hulk. Une révolution!

Il y a actuellement quatre autres projets de phase 4 dans un avenir immédiat, car Panthère noire : Wakanda pour toujours, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 Oui les merveilles. On peut s’attendre à des bandes-annonces et du contenu pour ces titres ainsi qu’à des mentions de séries comme Invasion secrète Oui Coeur de pierre. Une perle? Ce que tout le monde attend après Doc étrange 2 et la participation de richards de roseau dans ce film, des informations sur Les quatre Fantastiques.

