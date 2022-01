Marvel révèle une nouvelle bande dessinée Hulk avec sa version la plus dangereuse à ce jour

Ponton, un de Les Vengeurs le plus fort qui existe et avec un héritage comique assez étendu, il s’apprête à dévoiler l’une de ses facettes qui pourrait être la plus dangereuse. Ryan Ottley, Editeur de bandes dessinées merveilleuses a présenté la couverture de la nouvelle bande dessinée de l’homme vert » Hulk # 6 « , qui a été illustré par Ottley lui-même et écrit par Donny Cates.

Le volume montre comment Bruce Bannière il perd le contrôle du Starship Hulk, une version dans laquelle il a une technologie implantée dans son corps afin de mieux se contrôler. Ce nouveau Hulk déchaîné portera le nom Titan, étant l’une des transformations les plus cruelles de Bruce Banner, et celle qui conduira aux actions les plus destructrices de Hulk.

Selon l’éditeur de » Hulk # 6 », Wil Moss, Titan sera l’un des plus gros problèmes de l’univers Marvel, car il n’y aura aucun moyen de l’arrêter, même si on ne sait pas combien de temps cette transformation durera dernier ou comment il sera introduit dans l’histoire de Bruce Banner. L’histoire actuelle de Hulk a commencé avec Banner divisant sa personnalité en trois parties différentes. Cela a permis à Banner de transformer le corps de Hulk en un géant alimenté par sa propre rage.

Créé par Stan Lee Oui Jack Kirby, Bruce Banner/Hulk est apparu pour la première fois dans »L’Incroyable Hulk #1 » 1962. Après avoir été exposé à des rayons gamma lors d’une expérience, Banner a commencé à se transformer en Hulk en raison d’un stress émotionnel. Alors que Banner lui-même est un génie à divers titres, Hulk est extrêmement puissant et essentiellement indestructible. En tant que tel, il a servi à la fois de héros et de méchant au fil des ans. Le personnage est apparu plusieurs fois en live-action et est actuellement joué par Marc Ruffalo dans l’univers cinématographique Marvel.