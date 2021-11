Marvel révèle un premier aperçu de «Ms. Marvel », nouvelle série Disney+

Kingston Disque dur SSD interne UV500 SUV500MS/240G MSATA SSD - Kingston

La série Kingston UV500 possède une vitesse de chargement, de transmission, de démarrage et de réponse beaucoup plus rapide que le disque dur machanical. Avec le contrôleur Marvell 88SS1074 et la mémoire flash NAND 3D, sa puissance s'acquitte de ses tâches quotidiennes et améliore sa productivité. En outre, UV500 fournit une protection de bout en bout des données et prend en charge le cryptage matériel AES 256 bits et les solutions de gestion de la sécurité TCG Opal 2.0. Caractéristiques: Vitesse: 10 fois plus rapide qu'un disque dur à 7 200 tr / min. Grâce à son excellente vitesse de lecture et d'écriture, l'UV500 peut non seulement améliorer les performances, mais aussi permettre aux nouveaux systèmes de fonctionner. (La vitesse peut varier en fonction du matériel hôte, des logiciels et de l'utilisation.) Sécurité: Le cryptage 256 bits et TCG Opal 2.0 protègent les données sensibles, ce qui les rend compatibles avec le GDPR. (Le produit lui-même ne garantit pas la conformité au