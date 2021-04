Marvel révèle le nombre d’épisodes de la prochaine série «  Ironheart  »

Table Console extensible à 302 cm Emy - Couleurs - Gris foncé, Nombre d'extensions - 5 Rallonges

Fabriqués 100% en Italie Table console extensible Emy, une console extensible avec un style léger et élancé, un design minimal avec une ligne géométrique simple et moderne. La console extensible s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement, entrée, couloir, salon, cuisine ou chambre, leur donnant un caractère nouveau, moderne et décisif. Équipé d'un système rallonges, la console s'étend progressivement jusqu'à 198 cm avec trois rallonges et 302 cm avec 5 rallonges la table se transformant en quelques mouvements en une table à manger pratique. Même à son extension maximale, la console reste stable et robuste. Disponible dans les finitions: blanc spatulé et anthracite spatulé. Les extensions sont de la même finition que le haut Dimensions 3 rallonges : L.90 x H.76.8 x P.42 (extensible jusqu'à 198) cm Dimensions 5 rallonges : L.90 x H.76.8 x P.42 (extensible jusqu'à 302) cm Finitions disponibles