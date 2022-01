Marvel révèle la chronologie officielle de Power Stone des films MCU

La saga Infinity de Marvel inclut seul dans Univers cinématographique Marvel plus de 20 films et certaines nouvelle série merveille à Disney Plus qui complètent l’histoire. En fin de compte, dans la grande confrontation de Avengers : Fin de partie les rangs des super-héros populaires battent le puissant adversaire et Titan Thanos dans la bataille décisive et sauvent l’univers.

Thanos et les Infinity Stones dans le MCU

Une partie importante de la saga Infinity est la pierre de puissance chéri, l’un des six pierres d’infiniqui est différent Contrôler les éléments de l’univers. Ils sont composés de gemmes extrêmement puissantes qui contiennent six aspects distincts : l’espace, l’esprit, la réalité, le temps, l’âme et le pouvoir.

L’une des plus importantes d’entre elles est sans aucun doute la pierre de pouvoir, la Pierre de puissance, qui, s’il tombe entre de mauvaises mains, peut causer des ravages massifs, y compris l’anéantissement de planètes entières. Cette pierre à l’infini est visuellement frappante en raison de son aspect violet incomparable, tandis que les autres pierres sont d’une couleur différente comme le rouge, le vert ou le jaune.

Dans la saga Infinity, Thanos parvient à voler ces pierres pour les unir dans le Gantelet doré de l’Infini et prendre le pouvoir sur tout l’univers. Le reste devrait être connu.

Marvel dévoile la chronologie officielle du MCU

Les fans de Marvel ont certes vu tous les films et séries du MCU, mais avec la profusion d’histoires, les nombreux personnages et les enchevêtrements divers, on perd vite le fil de l’histoire. qui avait la Pierre de Pouvoir en sa possession quand et comment il pourrait tomber entre les mains de Thanos.

Marvel en a maintenant un Infographie montrant la chronologie officielle de la Power Stone et comment il a changé de mains et quand, afin d’éclaircir les dernières incohérences et d’assurer la clarté :

©Merveille

L’infographie montre les Voyage de la pierre de puissance, à commencer par son émergence avec les cinq autres Infinity Stones jusqu’à son voyage à travers divers films MCU. Les nombreux personnages et lieux Marvel au sein de chacun sont également vifs événement dans la chronologie nommé.

Les fans découvriront que certains incidents et événements des films des différentes phases du MCU ont été confirmés ou enfin officiellement clarifiés en raison de la chronologie officielle. En raison de divers voyages dans le temps et d’univers parallèles, il y avait encore l’un ou l’autre besoin de clarification.