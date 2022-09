Marvel révèle des détails cruciaux sur le premier Spider-Man gay

merveille

Il y a des mois, l’incorporation du premier Spider-Man gay a été confirmée et maintenant, ils ont révélé des détails cruciaux. Rencontre-les.

©IMDBLes 3 derniers Spider Man

merveille Il est en train d’être renouvelé et cela n’est pas en discussion. Après la fin de la vengeurs en 2019, de nouveaux personnages sont arrivés dans la franchise de super-héros. Parmi eux se trouvent elle hulk, Kate Bishop ou Florence Pugh. Bien que, la vérité est qu’au-delà de la somme de nouveaux héros, le MCU ne s’arrête pas. En fait, on sait maintenant qu’un nouveau arrivera, ce qui a déjà donné beaucoup à dire.

Il s’agit de une nouvelle version de Spider-Man. Ce personnage, créé par le grand Stan Lee, a, dans les bandes dessinées originales, de nombreuses variantes. Cependant, un seul est venu au grand écran et c’est celui qu’ils ont tant interprété Tobey Maguire Quoi Andrew Garfield Oui Tom Holland. Quoi qu’il en soit, ces derniers mois, nous avons pu voir la version animée, Dans de Spider-Versetandis que maintenant le grand M est revenu pour parier sur lui en train de développer une nouvelle bande dessinée.

Cette fois ce sera sous le nom de Bord de Spider-Verse, un titre qui sonnait déjà début juillet. À l’époque, c’était lorsque le MCU a déclaré que cette nouvelle version du robot d’exploration des murs serait la première à être gay. Cela a fourni un premier aperçu de sa tenue et de son nom : Tisseur Web. Mais maintenant, après tant de temps de spéculation, de nouveaux détails particuliers sur son développement ont été révélés.

+ Tout savoir sur la nouvelle version de Spider-Man :

De nouveaux détails indiquent que Web Weaver a obtenu ses pouvoirs puisque, en réalité, il est un compagnon de Peter Parker, qui le pousse pour que l’araignée radioactive ne le morde pas, obtenant ainsi les pouvoirs avec la morsure. À tel point que le nouveau personnage reçoit les pouvoirs de n’importe quel homme-araignée, a des problèmes comme Parker et est réconforté par des gens comme tante May. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, la véritable profession du personnage a également été révélée.

Selon Marvel lui-même assuré, Weaver est un créateur de mode. En fait, c’est pourquoi il a tricoté son propre costume et même sur l’une des couvertures, on le voit défiler avec autres versions de Spider-Man regarder et traîner un méchant. Même ainsi, pour le moment, on ne sait pas si cette nouvelle version de Peter Parker aura sa propre adaptation au grand écran avec un live-action. Pour le moment, tout est un simple dessin animé.

