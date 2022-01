Marvel ramènerait Robert Downey Jr "Thor : Amour et tonnerre"

Bien que Marvel ait déjà tourné la page et soit dans une nouvelle phase, certains acteurs des étapes précédentes sont inoubliables. Parmi eux se trouve Robert Downey Jr qui est venu au studio en 2008 pour jouer Iron Man. Bien qu’il n’ait pas été le premier vengeur, il a été le premier à entrer sur grand écran dans le cadre de la franchise. Et, à partir de là, son succès est sans égal.

Le charisme, la spontanéité et le sarcasme de Robert Downey Jr ont fait de Tony Stark l’un des personnages les plus aimés et les plus respectés de Marvel. Pour cette raison, en 2019, alors qu’en fin de partie des vengeurs son temps en tant que super-héros a pris fin, de nombreux fans étaient complètement en colère. Dans cette bande, où l’ère des Avengers clôturait son cycle, Iron Man était celui qui s’était sacrifié pour sauver l’humanité, mettant ainsi un terme définitif au passage de l’acteur à travers le MCU.

Cependant, plus d’une fois, il y a eu des spéculations sur un possible retour de l’artiste dans l’univers Marvel. Et, malgré les années qui passent, l’illusion des fans ne se fane pas. Au début, on croyait qu’avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, il reviendrait en Spider-Man: No Way Mane, mais comme cela ne s’est pas produit, il y a maintenant une nouvelle rumeur. À cette occasion tout indique que le retour d’Iron Man aurait lieu dans Thor : Amour et tonnerre.

Le film, mettant en vedette Chris Hemsworth, l’un des rares Avengers qui est encore un héros, sortira en juillet 2022 et certains détails sur ce qui va arriver dans l’intrigue sont déjà connus. Mais, au-delà du cadre qui sera donné, ce qui a le plus retenu l’attention, c’est que maintenant l’un des scripts a été divulgué et, apparemment, Robert Downey Jr apparaîtra sur la scène.

C’est Taika Waititi, l’acteur qui donnera vie à Korg, qui a montré par inadvertance ce moment du film dans un live Instagram. Selon ce qui apparaît, dans la capture d’écran partagée par l’utilisateur @PhaseZeroCB sur Twitter, l’acteur a montré quand Thor et Iron Man se retrouvent. « Mais comment? je t’ai regardé mourir», Dit le personnage de Hemsworth envers Downey’s, auquel Downey répond : «La science. Thanos est de retour”. Et c’est ainsi qu’une conversation passionnante commence entre les deux.

On ne sait toujours pas si Marvel agira à ce sujet, mais tout indique que le script divulgué par Waititi est plus que réel. De plus, étant le plus grand studio d’Hollywood, où tout peut arriver, il ne serait pas surprenant de voir Robert Downey Jr comme Iron Man après sa mort. En d’autres termes, il ne fait aucun doute qu’après la fureur de Pas de retour à la maison, le MCU était ravi des camées et maintenant Thor : Amour et tonnerre aura l’un des plus attendus.

