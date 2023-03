Marvel ramène Punisher : Jon Bernthal confirme son retour dans la nouvelle série Daredevil

merveille travaille actuellement sur un nouvelle série Daredevil pour Disney+. Dans la suite du populaire Netflixla série prend Charly Cox comme Matt Murdoch alias Daredevil a repris son combat contre le crime.

Il est soutenu par un anti-héros bien connu : Jon Berntal confirme son De retour en tant que favori de la foule The Punisher dans une nouvelle série Daredevil : né de nouveau. Les premières rumeurs à ce sujet circulent depuis un certain temps et sont enfin confirmées.

The Punisher s’installe dans le MCU

Jon Bernthal a été le premier en tant que anti-héros percutant sur une vendetta dans la série Netflix « Daredevil » et a ensuite obtenu le sien Punisher série. Cependant, cela s’est terminé après deux saisons avec les autres productions Marvel sur le service de streaming – quelques mois plus tard. migrer vers Disney+.

Depuis que les super-héros populaires sont devenus une partie de Marvel/Disney, il y a longtemps eu un Réunion des anti-héros populaires spéculé. Cependant, personne ne voulait vraiment y croire, c’est vrai Punishers brutaux et impitoyablesqui ne craint pas le meurtre et la torture au sein du groupe Disney plutôt familial relancé devient.

Maintenant, le patron de Marvel, Kevin Feige, remplit cela souhaits de nombreux fans, car après l’annulation de la série Netflix en 2018, il y avait un grand mécontentement. Daredevil: Born Again sortira comme une autre nouvelle série dans le cadre de la Saga multivers développé. Il y a donc de bonnes chances que le Punisher apparaisse également dans d’autres productions comme des films de cinéma.

©Disney

Retrouvailles avec Daredevil, Punisher et Kingpin sur Disney+

Peu de choses sont révélées sur les retrouvailles avec le Punisher dans Daredevil : Born Again. Au centre se trouve Matt Murdock, qui est aveugle depuis l’enfance et travaille comme avocat pour les droits de ses clients.

La nuit, il se bat contre les crimes dans Hell’s Kitchen en tant que super-héros Daredevil. son plus grand L’adversaire est Wilson Fiskqui considérait sans pitié ses objectifs Pivot de la taille du monde souterrain avance – encore une fois par Vincent D’Onofrio montré.

©Disney

Daredevil : Born Again est développé par les créateurs de la série Matt Corman et Chris Ord. Le tournage au 18 premiers épisodes ont déjà commencé et devraient Printemps 2024 sur Disney+ commencer.

Incidemment, toutes les séries Marvel de Netflix sont disponibles à la demande ici aux côtés de tous les autres films et séries de l’éditeur de bandes dessinées.