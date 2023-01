Marvel : qui remporte une confrontation entre Thanos et Kang Le Conquérant ?

merveille

Marvel a déjà choisi le prochain grand méchant de sa saga multivers et dans Spoiler nous vous dirons si Kang peut vaincre Thanos dans un match à mort.

© IMDbThanos et Kang

La saga de l’infini présenté au redoutable Thanos comme le grand méchant auquel les Avengers et les Gardiens de la Galaxie ont dû faire face. Ce personnage s’est avéré avoir une force physique incomparable, à tel point qu’il a réussi à vaincre Thor et Hulk dans des combats au corps à corps. De plus, le Crazy Titan est un grand stratège avec une intelligence supérieure qui le place comme l’un des antagonistes les plus dangereux de merveille.

Il a fallu l’effort de tous les héros de la marque pour vaincre Thanos qui avait en sa possession le Infinity Gauntlet qui accorde des capacités extraordinaires à celui qui l’a. Heureusement, Iron Man a réussi à tromper ce méchant et à voler cet élément magique pour mettre fin aux sombres intentions que le Mad Titan avait pendant le saga de l’infini.

Quel méchant est le plus dangereux ?

Maintenant merveille présente sa nouvelle phase avec le saga multivers. Qui est le grand méchant cette fois ? Il s’agit de kang le conquérantScientifique du futur qui dispose d’une technologie du 40e siècle portant une armure de combat très avancée qui améliore sa force, il est capable de projeter de l’énergie, des hologrammes et des champs de force. fait ses débuts dans la série Loki comme une « une variante » paix qui protégeait la Ligne Sacrée du Temps.

Kang il a la capacité de voyager dans le temps et cela fait de lui une menace totale pour la réalité telle qu’elle est connue. Également multivers Lui-même est en crise depuis ce qui s’est passé à la fin de la série Loki quand Sylvie a éliminé Celui qui reste libérant de nouvelles réalités et libérant ainsi des versions plus dangereuses de ce même concurrent.

Que ce passerait-il si kang le conquérant va affronter Thanos? Sans sa technologie, le scientifique serait certainement perdu face à la force physique de son adversaire, mais avec l’armure du futur ajoutée aux capacités offertes par ce nouveau méchant du MCU, il pourrait vaincre le Mad Titan tant qu’il n’y a pas Gant de l’Infini avec toutes leurs pierres respectives dans la main du géant violet. Un combat qui serait passionnant à tout point de vue !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?