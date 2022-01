Marvel : qui était le seul Avenger à fêter le Nouvel An avec ses fans

Avec l’arrivée d’une nouvelle année, plusieurs fois les stars de Hollywood Profitez-en pour saluer leurs followers et leur envoyer de bons vœux pour un bon début de janvier. Le cas des acteurs qui faisaient partie de les Vengeurs depuis dix ou douze ans, c’est encore plus marqué : grâce aux films qui font partie du Univers cinématographique Marvel (MCU), leurs réseaux sociaux regorgent de followers. Dès lors, on pourrait penser qu’ils sont les premiers à remercier et saluer leurs fans.

Cependant, depuis le MCU seul l’écho du silence s’est fait entendre dans les réseaux sociaux de la grande majorité des acteurs qui font partie de cette saga de super-héros. Des chiffres comme Paul Rudd, Scarlett Johansson ou Elizabeth Olsen, qui n’ont pas de comptes officiels sur Instagram. Pour le reste, il ne reste plus qu’à se demander pourquoi ils ont choisi de ne pas partager au moins une histoire avec des salutations et de bons présages.

Des six Vengeurs originaux, un seul a pris le temps de saluer ses followers. Il s’agit de Jérémy Renner, l’un des acteurs du moment grâce au fait qu’il a joué dans la dernière série du MCU dans Disney +, Oeil de faucon. L’acteur qui incarne le célèbre archer a d’abord fait un post de sa famille à Reno, où il semble avoir pris des vacances au ski, puis quelques histoires de même nature. En plus d’envoyer de bons vœux, il a remercié tout le monde pour le soutien reçu dans la série dans laquelle il a joué.

Une autre des actrices du MCU qui pourrait être inclus parmi ceux qui ont salué leurs fans était Brie larson. Bien sûr, pour le dire au sein du groupe de ceux qui ont célébré la nouvelle année avec ses fans, il faut se contenter un peu. L’actrice qui joue Carol Danvers, Capitaine Marvel, dans la franchise de super-héros, il n’a montré qu’une histoire avec deux coupes de champagne, ainsi que des photos qu’il a prises lors d’une fête de les Lakers de Los Angeles qui y ont assisté, à côté duquel il a écrit : » 2021 peut partir maintenant, je suis prêt « .

Quand les super-héros Marvel reviennent-ils ?

Toujours avec le goût de Spider-Man : Pas de chemin à la maison et celui de Oeil de faucon dans nos bouches, pour avoir été les dernières sorties du MCU, vous pouvez commencer à rayer les jours pour les prochaines sorties de la franchise. La première production à arriver sera Docteur Strange dans le multivers de la folie, le 6 mai, il faudra donc attendre 5 mois. Celui-ci sera suivi de Thor : Amour et Tonnerre le 8 juillet, puis Panthère noire en novembre, s’il n’est pas retardé par des problèmes de Letitia Wright. Entre les deux, il faut penser à la série de Disney +, qui n’ont toujours pas de date confirmée.

