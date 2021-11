Marvel: qui était la personne qui a amené Harry Styles au MCU

Déjà confirmé la nouvelle que Harry Styles fera partie de Univers cinématographique Marvel (MCU), Il est intéressant de retracer le parcours et de comprendre comment est arrivée cette saga. Dans ce contexte, il convient de noter que l’article suivant contient quelques spoilers pour l’avenir de la franchise née en 2008 lorsque Robert Downy Jr. mettre le costume pour la première fois Hombre de Hierro.

Le moyen Robot monstre géant était chargé de confirmer que modes allait faire partie de la MCU pour cinq films. Comme stipulé, l’ancien membre de One Direction signé pour faire partie de la saga en tant que Starfox, le frère de Thanos qui est aussi connu comme Éros. Le portail susmentionné a fait référence à un développement possible de son histoire similaire à celui qui s’est produit avec Nick Fury, qui est devenu le lien entre plusieurs des films de la MCU.

Qui était chargé d’appeler Harry Styles

La première apparition de Harry Styles dans le MCU peut déjà être vu dans les salles, grâce à la première de Éternels qui s’est produit ce jeudi. L’acteur a été convoqué pour jouer Éros dans les scènes post-crédit du film réalisé par Chloé Zhao. C’est précisément le vainqueur du oscar pour Pays nomade celui qui était chargé d’appeler le chanteur de « Sucre pastèque » pour qu’il devienne un de plus au sein de la franchise.

« Harry Quoi Éros c’était un paquet pour moi. Je lui ai proposé l’idée de Pip le troll et Éros à Kevin Feige il y a quelque temps, et j’ai adoré l’idée d’explorer un Éternel qui est au-delà d’être un titan et peut avoir influencé Thanos toutes ces années de la même manière que Éternels nous a influencés « , il a compté Zhao à Date limite. De plus, il a dit que lorsqu’il l’a proposé, c’était déjà avec l’idée que le papier tomberait entre les mains de Harry Styles, qu’il suit de près depuis ce qu’il a fait en Dunkerque.

« Après l’avoir rencontré, j’ai réalisé qu’il était son personnage, tout comme j’ai embauché le reste de mon casting. Il y a beaucoup d’Eros en lui. Pour moi, s’il dit oui et Kevin dit oui, c’est fait. Et je suis heureux qu’ils l’aient fait tous les deux. »dit le directeur. Le chanteur faisait partie non pas d’une mais de deux scènes post-crédit dans le dernier film sorti en salles de merveille.

