Marvel : Quand sortira le prochain trailer de Thor 4 ?

Marvel Studios a annoncé la date de sortie de la nouvelle bande-annonce officielle de Thor : Love and Thunder. Sachez quand et sur quelle chaîne il sera diffusé pour la première fois.

©IMDBChris Hemsworth joue dans Love and Thunder.

Le Univers cinématographique Marvel retourné au cinéma après le succès de Spider-Man : Pas de retour à la maison. Ce mois-ci, le tour était Doctor Strange dans le multivers de la folie ce qui, sans aucun doute, signifiait un boom au casier du studio. Mais la franchise de super-héros ne perd pas de temps et pense déjà à sa prochaine grande première : Thor : Amour et tonnerre. Et son nouvel aperçu est maintenant prêt à être lancé. Découvrez quand il arrivera !

sera le 7 juillet 2022 lorsque Chris Hemsworth retournez à Marvel pour donner vie au dieu du tonnerre après la bataille inoubliable avec Thanos dans Avengers : Fin de partie. Traversant une forte crise d’identité, Thor reviendra à New Asgard pour accompagner Valkyrie. De plus, il rencontrera Jane Foster, le rôle entre les mains de Natalie Portman que cette fois sera transformé en Mighty Thor.

En dialogue avec Empire, son directeur Taika Waititi a expliqué à propos des retrouvailles entre ce couple qui ont débuté avec le premier opus du super-héros en 2011 : «Environ huit ans se sont écoulés. Elle a eu une vie complètement différente. Pour Thor, l’amour de sa vie revient dans le présent et s’habille comme lui. C’est une véritable catastrophe. Thor essaie juste de comprendre son but et qui il est exactement. Il cherche à savoir pourquoi il est un héros ou s’il devrait être un héros. ».

Avec son argumentaire et son casting plus que clair, voilà que Marvel lâche petit à petit des avancées. C’était d’abord la bande-annonce, mais il n’a pas fallu longtemps pour que les affiches et les images atteignent les chaînes officielles. Ce n’est pas tout! Parce que cette semaine, une nouvelle bande-annonce arrivera qui donnera des indices sur ce que cela signifiera amour et tonnerre. Quand ce sera ? Le lundi prochain 23 mai vous pouvez profiter d’un nouveau clip officiel de Marvel Studios.

Ils l’ont fait savoir sur leurs profils Twitter vérifiés. Pour le voir, il faudra faire attention au Match 4 de la finale de la NBA Eastern Conference, qui aura lieu entre le Miami Heat et les Boston Celtics. Bien qu’il soit ensuite reproduit sur YouTube, il sera montré pour la première fois par ESPN, puisque la question sera également entre les mains de Disney. Si vous attendez de nouvelles avancées de Thor 4, faites très attention lundi prochain !

