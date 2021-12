Marvel publiera-t-il une troisième bande-annonce pour Spider-Man : No Way Home ?

in

Les fans de l’univers cinématographique Marvel rayent les jours civils jusqu’au jour de la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le film le plus attendu de la franchise depuis longtemps. Les méchants connus de tous et la possibilité d’avoir les Peter Parkers de Tobey Maguire et Andrew Garfield font du film la promesse d’être un événement unique, même si la présence des acteurs n’a pas encore été officialisée. Le montreront-ils dans une troisième bande-annonce ?

Pour le moment, la seule chose que l’on sait de son intrigue, c’est qu’il sera le wall-crawler de Tom Holland à la recherche d’aide de Docteur étrange pour que le monde oublie qu’il se cache derrière le masque du super-héros. Cependant, le sort tourne mal et le multivers se déchaîne avec des antagonistes du passé tels que Docteur Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman et Lizard.

+ Y aura-t-il un troisième trailer pour Spider-Man : No Way Home ?

Dans la nuit de lundi, l’information a émergé que Sony et Marvel ont une nouvelle bande-annonce en attente de publication, ainsi que les deux grands aperçus qui sont venus d’abord en août, puis en novembre. Comme filtré, Cette troisième avant-première du film arriverait mercredi prochain, le 15 décembre, jour où il sera vu pour la première fois dans une grande partie du monde, et montrerait quelques scènes clés. Est-ce officiel ?

Le rapport indiquait que le British Film Certification Board avait approuvé cette nouvelle bande-annonce avec une publication pour le 15 décembre, mais ce ne sera pas comme ça. Posséder BBFC confirmé ce mardi que il y a eu une erreur sur votre site et que ce qui est prévu pour ce jour c’est l’avant-première du film et non une troisième avant-première. De cette façon, les fans de la MCU ils arriveront au cinéma n’en ayant vu que deux, laissant le mystère de ce qui peut arriver au cinéma.

Depuis quelques mois, il a été commenté que le deuxième regard montrerait les Peter Parkers de Tobey Maguire et Andrew Garfield, puisque c’est la grande rumeur des fuites qui sont arrivées dans les réseaux, mais pour découvrir la vérité, nous devrons attendre la première. Spider-Man : Pas de chemin à la maison Il sera disponible en salles à partir du 16 décembre en Amérique latine et à partir du 17 décembre dans le monde.

