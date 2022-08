Marvel: Pressure and Crunch – Les artistes VFX obtiennent trop de travail pour trop peu de temps

Depuis quelques semaines, des histoires circulent sur internet à propos d’artistes d’effets visuels qui merveille régler. Ces rapports ont été déclenchés par un article de Reddit intitulé « Honnêtement, je suis fatigué de travailler sur la série Marvel! » Il y a également eu diverses discussions sur Twitter sur le sujet.

Les rapports sont similaires et parlent de beaucoup trop de travail pour les artistes VFX, qui doit être fait en bien trop peu de temps. Il est courant que les gens craquent sous la pression de ces projets, a déclaré une source qui s’est entretenue avec des collègues de l’IGN.

À l’extérieur, les annonces de Marvel semblent être une horloge. Les téléspectateurs ne savent pas que le film qu’ils regardent ne sera peut-être même pas terminé ce matin.

Les artistes ont indiqué qu’il est normal que les projets VFX nécessitent parfois 15 à 30 révisions. Avec Marvel, cependant, il devrait arriver qu’un seul enregistrement est retourné plus de 50 fois. Un artiste a déclaré avoir vu 144 versions différentes d’un même cliché. Certains artistes rapportent semaines de 80 heures sur un moisterminer les projets dans les délais.

Marvel est un grand nom de l’industrie et de nombreux studios VFX ont peur de les défier. Cela conduit souvent les studios à entrer dans une guerre d’enchères juste pour remporter le contrat du prochain spectacle Marvel. Un accord pour Marvel Studios peut signifier beaucoup pour le portefeuille des studios et, comme l’a dit un artiste, tout le monde veut travailler sur les Avengers.

Un processus similaire aurait également lieu dans d’autres grands studios de cinéma, comme à Disney ou Warner Bros. Marvel devrait être comparé offrir la pire compensation et les artistes devaient généralement travailler avec une équipe beaucoup plus petite. Par exemple, un chef d’équipe a demandé dix personnes pour un projet, mais le studio VFX ne lui a donné que deux employés.

« Lorsque nous travaillons sur des émissions de Warner Bros. ou de Disney, nous avons un peu plus de pouvoir pour riposter. Mais Marvel… tout le monde a un peu peur de les contrarier parce que si vous les contrariez, vous n’obtiendrez plus aucune de leurs émissions à l’avenir. Alors ont [die Studios] très peur de dire non à quoi que ce soit. Marvel riposte fort quand vous dites non » une telle source de l’IGN.