Marvel présente « Thor: Love and Thunder », une comédie qui revendique le personnage de Chris Hemsworth

Après la déception qu’elle a engendrée, à mon avis, Doctor Strange dans le multivers de la folieretourne au cinéma pour voirmerveille C’est quelque chose que j’ai fait sans espoir. Mais quand je rencontre Thor : Amour et tonnerre tout a changé. Le nouveau film de Chris Hemsworth donner vie au dieu du tonnerre est une justification claire de l’acteur et du personnage. Le film, qui arrive demain dans toutes les salles, comprend la comédie typique de Thor avec l’action et la science-fiction des franchises de super-héros, mais avec une touche qui le distingue et, probablement, celle de Taika Waititi en tant que réalisateur.

Thor : Amour et tonnerre nous présente un Thor complètement différent, qui tente de s’éloigner de ce qui l’a toujours marqué. Maintenant, après les événements de fin du jeu et des grandes pertes de sa vie, il essaie de trouver la paix intérieure en s’éloignant des luttes. Cependant, son intention de se reposer et de se calmer est interrompue par l’arrivée de Gorr, mieux connu comme le boucher des Dieuxet qui cherche son extinction totale.

Dès lors, pour tenter de le combattre, Thor part en quête d’aide auprès de personnes qui, parfois, seront flatteuses et d’autres non. À première vue Thor : Amour et tonnerre Cela ressemble à un film comme un autre, mais il arrive dans les salles avec une teinte complètement renouvelée qui justifie complètement ce personnage. Après que Thor : Ragnarök et ses mauvaises critiques, nous sommes maintenant confrontés à l’un des meilleurs films et histoires non seulement de l’acteur, mais aussi de ce super-héros qui est le dernier vengeur que l’on peut apprécier sur grand écran.

Bien sûr, pour ceux qui s’attendent à un film typique du MCU plein d’action et de science-fiction, il est préférable de ne pas aller au cinéma. Bien, Thor : Amour et tonnerre il est enclin à la comédie et, bien qu’il ait sa touche de « cinéma de super-héros » bien connu avec la science-fiction et l’action, le côté drôle du personnage est ce qui ressort le plus. Mais, à cette occasion, il est bien adapté à l’intrigue, ce qui fait du film quelque chose d’agréable à apprécier.

Aussi, encore une fois, Marvel se met à nouveau en haute estime avec le niveau de production de ce film. Les effets spéciaux vont au-delà de l’écran et transforment l’histoire en quelque chose de crédible avec une fluidité acceptable. D’autre part, le scénario aide et complète la crédibilité des drames que Thor subit dans le film. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le son est ce qui se démarque le plus puisque toutes les chansons appréciées lors des meilleures scènes d’action se combinent parfaitement.

Cependant, il convient de noter que le niveau de production aurait été en deçà des attentes si les belles performances du casting n’avaient pas été remarquées. De toute façon, Chris Hemsworth il fait un travail exceptionnel en jouant un Thor complètement désorienté à certaines occasions, mais qui parvient à apprécier son travail quand il doit le refaire. De même, Natalie Portman sait comment s’en tenir à son personnage de Mighty Thor en rengainant le marteau magique, Mjolnir qui est la base parfaite pour que les deux super-héros se lancent dans une aventure cosmique qui a beaucoup à y gagner.

À leur tour, les interprétations de Tessa Thompson, qui donne vie à Valkyrie et Taika Waititi dans le rôle de Korg Ils aident non seulement les protagonistes à se démarquer, mais aussi à trouver en eux un excellent soutien en tant que co-stars. Cependant, qui se démarque le plus dans ce casting, au-delà de Chris Hemsworth, est l’incomparable Christian Bale qui personnifie Gorr, le boucher des Dieux. Son personnage, bien qu’il soit considéré comme le méchant, parvient à générer de l’empathie, mais avec une pointe de mépris en même temps.

Quoi qu’il en soit, la vérité est que Thor : Amour et tonnerre Ce n’est pas un film d’excellence. Au-delà du fait que l’on, en tant que spectateur, peut trouver un long métrage qui dépasse les attentes, à certaines occasions la comédie et le côté ironique de Thor sont abusés, ce qui le transforme en quelque chose de fastidieux et ennuyeux. Mais, si ce n’était pas pour cela, nous pourrions certainement être confrontés à l’une des meilleures bandes créées par le MCU jusqu’à présent en 2022.

