Marvel prépare une nouvelle série Daredevil pour Disney+

Le Défenseur est de retour ! Marvel développe des plans initiaux pour un nouvelle série Daredevil avec Charlie Cox pour Disney+, les médias américains veulent savoir de sources internes.

Le patron de Marvel, Kevin Feige, exauce ainsi les souhaits de nombreux fans, car après l’annulation de la série Netflix en 2018, il y avait un grand mécontentement. Pendant ce temps, toutes les séries Marvel de Netflix avec les Defenders au service de streaming Disney+ déplacé et disponible.

Retrouvailles avec Daredevil et Kingpin à Disney

Un surprenant Le retour de Matt Murdock alias Daredevil a déjà eu lieu dans le film à succès « Spider-Man: No Way Home » avec Tom Holland, où Charlie Cox a fait une apparition en tant qu’avocat aveugle alias super-héros. A en même temps trouvé son Nemesis Wilson Fisk alias Kingpin (avec l’acteur Vincent D’Onofrio) un chemin vers la série à succès Marvel Hawkeye.

De plus, ce n’est que récemment que le spin-off a commencé à tourner L’écho de Marvel (2023) a confirmé des retrouvailles avec l’avocat aveugle Matt Murdock alias Daredevil, dont son adversaire Kingpin. Quoi de plus évident que de poser la nouvelle série comme tremplin pour une nouvelle série « Daredevil ».

Daredevil : premier casting trouvé pour la nouvelle série Marvel

Les deux créateurs et showrunners de la série Matt Corman et Chris Ord (« Covert Affairs ») doivent développer la nouvelle série « Daredevil », dont le début n’est pas encore connu. Cependant, on peut supposer qu’il ne sera diffusé sur Disney+ qu’après la série Marvel « Echo », c’est-à-dire pas avant 2023.

Les six séries Marvel casse-cou avec Charlie Cox, jessica jones avec Kristen Ritter Luc Cage avec Mike Colter, Poing de fer avec Finn Jones, Les défenseurs et Jon Bernthal comme Le punisseur de Netflix, qui a été interrompu au moment du lancement du nouveau service de streaming de Disney sur Disney+ depuis le 29 juin 2022 à l’élimination. Vous pouvez les diffuser à tout moment sur Disney Plus.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube