Marvel : pourquoi Korg est important pour Thor

Korg a réussi à se démarquer dans l’univers cinématographique Marvel depuis Thor : Ragnarok où il s’est lié d’amitié avec le dieu du tonnerre. Parce que c’est important?

Thor : Amour et tonnerre continue avec l’histoire du dieu du tonnerre et de ses amis qui doivent faire face à une terrible menace : Gorr le dieu boucher, un méchant qui a perdu tout ce qu’il aimait sur une planète oubliée des dieux et qui depuis jure d’éliminer toutes les divinités avec la puissante Necrosword épée. Ce sera la tâche de l’équipe de héros composée d’Odinson, Valkyrie, Mighty Thor et Korg d’arrêter le dangereux assassin.

Beaucoup se demandent quelle est l’importance de Korg au sein de ce groupe de personnages et la réponse est assez évidente : c’est un grand guerrier et en même temps un noble ami pour Thor qui dans le passé a perdu sa grande amitié, Heimdall, décédé dans le mains de Thanos. Korg a rencontré Thor lors des événements du film. ragnaroklorsque le Dieu du Tonnerre a été privé de sa liberté par le Grand Maître.

Dans ce contexte, ils ont développé une amitié et le Kronean s’est avéré être un allié très important avec sa force surhumaine et son invulnérabilité en raison de sa peau de roche qui fait de lui un rival difficile à vaincre. A tel point qu’il s’est joint aux forces de vengeurs et les gardiens de la Galaxie dans son combat contre Thanos lors des événements de Avengers : Fin de partie. Korg est très courageux !

Korg est devenu un grand allié de Thor

Interpreté par Taika Waititile réalisateur en charge des deux derniers films de Thorintitulé ragnarok Oui amour et tonnerre, le même cinéaste a admis par le passé qu’il y a deux personnages de la franchise God of Thunder qui méritent d’avoir leur propre spin-off : Valkyrie et Korg. Bien sûr, ils ont augmenté leur popularité depuis qu’ils ont fait leurs débuts dans le Univers cinématographique Marvel et ils peuvent réaliser leurs propres films.

Durant amour et tonnerre Korg fait équipe avec Thor pour demander l’aide de plus de dieux pour faire face à la menace de Gorr, cependant, quand c’est leur tour d’affronter Zeus, les choses deviennent incontrôlables et une bataille entre l’équipe de héros dirigée par Odinson et le forces du Dieu de l’Olympe. Malheureusement, cela ne se termine pas bien pour Korg, qui se désintègre jusqu’à ce qu’il ne reste plus que son visage, qui peut encore parler.

Thor ne pardonne pas à Zeus cette situation et le bat avec son propre coup de foudre, mais l’impact psychologique de la perte de Korg dans cette bataille affecte l’équipe de héros qui poursuit sa mission de retrouver Gorr et de l’achever, une fois pour toutes, avec le produit de la menace du personnage joué impeccablement par balle chrétienneun connaisseur du genre super-héros qui a donné vie à Batman dans la trilogie de Christopher Nolan.

Heureusement et pour la tranquillité d’esprit de tous, y compris votre interprète Taika WaititiKorg a survécu aux événements de amour et tonnerre et il a même réussi à obtenir un couple de sa propre espèce avec qui il a commencé un curieux rituel qui consiste à se donner la main à l’intérieur d’un volcan, de cette façon, les Kronans se montrent de l’affection et se reproduisent. Impressionnant!

