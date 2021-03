Marvel Phase 4: Les quatre fantastiques de Marvel, l’invasion secrète et d’autres séries et films de la phase 4 nouvellement annoncés Lisez tout ici !!

Récemment, Marvel Studios a interrompu ses nouveaux projets MCU Phase Four. Voir les nouveaux spectacles et films sur le lieu de travail, et maintenant les détails.

Lors de la Journée des investisseurs 2020 de Disney Company, Kevin Feige, président et directeur créatif de Marvel Studios, a annoncé que Marvel Cinematics se développait.

Il a de nouveaux spectacles et de nouveaux films dans un proche avenir à Disney Plus. Feige a déclaré que l’univers du film tisse des histoires, des héros et des villageois sur 23 films. Il a déclaré qu’avec Disney +, la narration peut être étendue à un nouveau format, qui produit des séries théâtrales qui rendent la CMU plus immersive que jamais.

Voir les nouveaux détails du projet.

La phase 4 de Marvel viendra et l’ère très attendue de la saga post-Infinity du MCU est enfin confirmée.

Ce ne sera pas la veuve noire ou le faucon et le soldat de l’hiver qui honoreront le coup d’envoi de la phase 4, mais WandaVision le 15 janvier 2021, s’il frappe Disney + et n’est pas que Marvel seul en 2021.

15 janvier 2021 – WandaVision

19 mars 2021 – Le faucon et le soldat de l’hiver

Mai 2021 – Loki

7 mai 2021 – Veuve noire

9 juillet 2021 – Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Mi-2021 – Et si…

5 novembre 2021 – Eternals

17 décembre 2021 – Spider-Man 3 (pas le titre officiel)

Fin 2021 – Hawkeye

Fin 2021 – Mme Marvel

25 mars 2022 – Docteur Strange dans le multivers de la folie

6 mai 2022 – Thor: Amour et tonnerre

8 juillet 2022 – Black Panther 2

11 novembre 2022 – Captain Marvel 2

2022 à confirmer – Moon Knight

2022 à confirmer – She-Hulk

2023 à confirmer – Ant-Man et la guêpe: Quantumania

2023 à confirmer – Les gardiens de la galaxie 3

Films de Marvel Phase 4: qu’attendons-nous?

Comme déjà mentionné, la phase 4 sera toujours lancée (côté film) avec Black Widow, après Captain America: Civil War et le 7 mai 2021, qui en révélera plus sur son passé.

Le film solo tant attendu sera rejoint par Scarlett Johansson avec Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour.

Mais dans la phase 4, Black Widow ne sera pas le seul visage connu.

À travers un livre dans lequel nous pensions tous que le MCU de Tom Holland était terminé, Spider-Man 3, nous avons également reçu le docteur Strange du multivers du malheur, Thor: Love and Thunder.

Avec Marvel, nous avions demandé à Holland de remercier Peter Parker de revenir en partie dans le giron du MCU de toute façon.

