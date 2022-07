Marvel : Où regarder tous les films de Thor ?

in

Avant Thor: Love and Thunder est sorti en salles, découvrez où vous pouvez trouver toutes les productions précédentes avec Chris Hemsworth. Découvrez la bande-annonce, le synopsis et plus encore!

©IMDBChris Hemsworth et Natalie Portman jouent dans Thor.

Une nouvelle histoire est prête à débarquer sur le Univers cinématographique Marvel. Il s’agit de Thor : Amour et tonnerrele prochain film de la franchise de super-héros qui sortira dans les salles du monde entier cette 8 juillet. Dirigée par Taika Waititi et mettant en vedette Chris Hemsworthpromet de montrer une facette renouvelée du Dieu du Tonnerre qui fait partie des Avengers depuis des années.

C’est en 2011 que nous avons rencontré pour la première fois Thor, le personnage aux mains de l’acteur australien qui a su séduire les téléspectateurs. Il a ainsi rejoint le vengeurs Avec Iron Man, Captain America, Hulk, Black Widow et Hawkeye formant une équipe qui semblait imbattable et qui se trouvait de nouveaux alliés. Il s’agit du quatrième film MCU qui tourne autour du même personnage. Vérifiez ci-dessous où vous pouvez voir les premiers!

+ Où regarder tous les films Thor ?

– Thor (2011)

Avant la première de Thor : Amour et tonnerre dans les salles, il convient de revoir les précédents films de ce super-héros. En 2011, Chris Hemsworth a joué dans Thor, une cassette qui raconte l’histoire d’un guerrier puissant et arrogant du royaume cosmique d’Asgard, qui est banni sur Terre et forcé de vivre parmi les humains. Le film de 1 heure et 57 minutes est disponible dans le catalogue Disney+.

– Thor : Le Monde des Ténèbres (2013)

La suite de Thor est venu deux ans plus tard Thor: Le Monde des Ténèbres. En ce sens, le personnage principal se bat pour sauver la Terre et les Neuf Royaumes d’un sombre ennemi. Pour vaincre l’ennemi dans une aventure dangereuse, il est obligé de s’allier avec son frère compliqué. Loki (Tom Hiddleston). Comme le premier volet, cette production de 1 heure et 55 minutes peut être apprécié dans Disney+.

-Thor : Ragnarök (2017)

Sous la direction de Taika Waititi, le personnage de Chris Hemsworth est revendiqué comme jamais. Dans Thor : Ragnarök, sorti en 2017, le dieu du tonnerre est emprisonné à l’autre bout de l’univers sans son marteau. Le Vengeur doit retourner à Asgard pour arrêter Ragnarok et un puissant ennemi : Héla (Cate Blanchett). Sans aucun doute, c’est un film essentiel avant la première de Thor : Amour et tonnerre qui peut être apprécié dans Disney+ avec une extension de 2 heures et 12 minutes.

