Marvel ou DC ? Tom Ellis a répondu dans quelle franchise il préfère travailler

Tom Ellis fait partie des plus grandes stars de Netflix depuis son explosion dans son rôle principal dans Lucifer. L’acteur restera lié à la plateforme car il a déjà conclu un accord pour faire un film, mais il est libre d’écouter d’autres types de propositions. Travailleriez-vous chez Marvel ou DC Comics ? Le Britannique a répondu aux questions de ses fans pour IMDB et, parmi eux, a répondu quelle franchise aimez-vous le plus. Qu’a t’il dit?

L’artiste de 42 ans a terminé le tournage de la sixième saison de Lucifer en mai et s’apprête déjà à sortir ses derniers épisodes le 10 septembre. Après l’événement surnaturel, Ellis fait déjà des plans pour son avenir : il a signé avec Netflix pour faire un film intitulé Players with Gina Rodríguez et Damon Wayans Jr. Cependant, il est ouvert à de nouvelles offres.







Tom Ellis a choisi entre Marvel et DC

Cela a été confirmé dans une vidéo où il a répondu aux questions des fans. Face au dilemme de Marvel ou DC, la star n’a pas hésité et a répondu : « N’importe quel acteur dirait oui à travailler sur des productions comiques. Je ne veux me condamner à personne à ce stade. Alors je travaillerais avec quiconque m’appelle. ».

Bien que l’acteur soit diplomate et ne veuille jouer avec aucune franchise, il avait une mention spéciale pour un personnage du MCU comme Loki. Pensez-vous que Loki et Lucifer pourraient s’entendre? « Une petite information pour vous : mon premier travail était avec Tom Hiddleston (La vie et les aventures de Nicholas Nickleby en 2001). D’après les manigances qu’il fait, je suis sûr qu’il y a beaucoup de points communs entre eux deux. », répondit.

De plus, l’interprète du Diable a décrit les chapitres suivants en trois mots et a choisi « cathartique, triste et heureux ». À son tour, il a choisi Radiohead’s Creep comme son moment musical préféré de toute la série et a de nouveau exprimé sa gratitude aux Lucifans.