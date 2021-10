Marvel ou DC ? Quelle est la marque la plus populaire sur les réseaux sociaux

Marvel et DC Comics Ils ont une confrontation historique en tant que marques préférées des fans de romans graphiques. Dans les deux cas, ils ont des personnages classiques qui ont fait une place dans l’imaginaire populaire et font partie de ce que l’on peut considérer comme la mythologie postmoderne. CC a ouvert la voie à ces personnages avecSuperman et Batman. Cependant, merveille n’est pas resté en arrière et a crééSpider-Man, Fantastic Four et X-Men.

Le duel entre les marques s’est déplacé dans le monde du cinéma où le Univers cinématographique Marvel a gagné le litige contre lui DC Univers étendu avec plus de billets vendus et de meilleures critiques en général. CC est dans un moment spécial, où de nombreux fans demandent la réinstallation du snyderverse, la vision du réalisateur Zack Snyder qui était en charge de ces personnages mais a été licencié par la marque.

Marvel ou DC ? La marque la plus populaire sur les réseaux sociaux

La dispute a aussi lieu sur les réseaux sociaux ! Au Instagram, CC a un contenu qui inclut tout ce qui concerne la réunion virtuelle FanDôme, l’avance de Le Batman, sa série télévisée et même certains Dent sucrée. Pour sa part, Les studios Marvel accorde une grande importance à la première imminente de Éternels. CC compte 11,8 millions de followers sur ce réseau social contre 32,7 millions Les studios Marvel.

Au Twitter, CC porte une attention particulière à ses romans graphiques et à la sortie prochaine de Jeune justice avec 4,4 millions d’abonnés intéressés par ce contenu. Pour sa part, Les studios Marvel suivre les étoiles de Éternels lors de sa tournée à travers le monde pour promouvoir le film. Suiveurs? 7,2 millions de personnes.

Finalement Facebook, l’idée originale de Mark Zuckerberg qui a été le coup d’envoi des médias sociaux. A ce point de rencontre avec les fans, CC accorde de l’importance à l’avancement de Le Batman, le film mettant en vedette Robert Pattinson. La page compte 6,3 millions d’abonnés. Les studios Marvel Il compte 7,3 millions de followers et comme dans chacun de ses réseaux il donne la prépondérance à la première de Éternels.

Le concours sur les réseaux sociaux a un gagnant qui est merveille, la marque où le Avengers, Gardiens de la Galaxie et des Éternels. Peut-être le succès de son Univers cinématographique commencé en 2008 avec Hombre de Hierro et est mieux cohésif que le DC Univers étendu a donné un différentiel à la maison de Homme araignée pour qu’il dirige aussi le litige en ligne…

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂