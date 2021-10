Marvel n’est pas oublié : le clin d’œil de Chris Evans à Captain America dans la bande-annonce de Lightyear

in

Parmi les acteurs les plus appréciés de la Univers cinématographique Marvel sûrement Chris Evans ont une place privilégiée, tant son interprétation de Captain America depuis près d’une décennie a marqué les fans. A l’heure actuelle il est loin de la franchise, mais il ne lui sera pas très facile de se détacher du monde des super-héros et il l’a démontré dans le premier trailer de Année-lumière.

L’acteur fera partie du prochain projet Pixar donnant sa voix à Buzz l’Éclair. Ce sera l’histoire de l’homme qui a donné naissance à la création du jouet que nous avons rencontré en Histoire de jouet, un jeune pilote d’essai devenu le plus célèbre des Gardiens de l’Espace. Ce mercredi, une nouvelle avancée est arrivée avec sa date de première prévue pour juin 2022.

+ Le clin d’œil de Chris Evans à Marvel in Lightyear

L’avancée a été célébrée par les adeptes de l’acteur et de la société, puisque nous serons devant un nouveau film de l’univers de Histoire de jouet. Là, nous voyons qu’il fait partie de diverses missions spatiales qui le conduiront à devenir le héros qui a fait une figurine et à un moment donné il obtient le mythique costume vert Space Ranger, où certains fans de MCU ont remarqué un clin d’œil intéressant.

Il s’agit du moment où Steve Rogers rencontre sa tenue et son bouclier emblématiques. Le mouvement de la caméra par derrière et le gros plan sur le visage du protagoniste ont rappelé cette scène aux fans de Marvel Studios, d’autant plus qu’il s’agit du même interprète, Chris Evans.

La publication du compte Twitter Marvel flix Il a dépassé les 700 retweets et a déjà atteint les 5 000 likes. De plus, les commentaires ne cessent d’affluer, faisant apparaître l’émotion d’avoir un moment lié à Cap. Des rumeurs ont émergé ces derniers mois sur un possible retour de Evans au MCU, mais pour le moment, cela n’a pas été officialisé.

