Marvel ne savait pas que Chadwick Boseman (Black Panther) avait un cancer

Pour cette raison, le studio avait préparé la suite et avait sans aucun doute l’acteur

Le décès de Chadwick Boseman, acteur connu pour avoir donné vie à Panthère noire, a pris tout le monde au dépourvu: personne ne savait en dehors de son cercle le plus proche que l’interprète avait un cancer du côlon diagnostiqué en 2016, et pour cette raison, Studios Marvel Il travaillait déjà sur la suite de son succès, comptant toujours sur le sien Boseman. Grâce à un article publié par Le Hollywood Reporter, nous en savons plus sur cette circonstance.

Très peu de personnes en dehors de sa famille savaient qu’il combattait une tumeur agressive; personne n’est lié à merveille, ni le sien Kevin FeigeIl savait ce fait de sa vie privée. Bien sûr, le chef de la Univers cinématographique Marvel reçu un email avant Chadwick Boseman mort dans lequel la situation dramatique lui a été expliquée. Tout ce secret a une raison très cohérente: l’acteur pensait qu’il serait guéri, et cette croyance a duré jusqu’à une semaine avant sa mort. Une positivité que j’ai voulu maintenir malgré le fait qu’elle était brisée à l’intérieur.

C’est clair que Studios Marvel devra travailler maintenant sur Panthère noire 2, bien que dans une perspective différente: on doute qu’avoir le projet si avancé (il allait commencer le tournage en mars 2021), et avoir levé la première partie 1,347 million de dollars, Kevin Feige décidez de supprimer tout ce qui y est lié. Bien sûr, il est fort probable que cela soit retardé jusqu’à ce que vous décidiez quoi faire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂