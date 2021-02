Marvel ne laissera pas Spider-Man Star Tom Holland regarder la veuve noire juste pour le moment

Le public attend Veuve noire, Le débutant original de la phase 4; Cependant, des retards constants dus à la pandémie de COVID-19 ont prolongé la sortie du film. Mais on dirait que nous ne sommes pas les seuls à avoir été privés du film solo bourré d’action dirigé par Natasha Romanoff de Scarlett Johansson. Fait intéressant, les dirigeants de Marvel ont constamment nié Veuve noire demandes de dépistage de la star de Spider-man Tom Holland.

Nous comprenons cependant son envie, car le film était censé sortir en mai 2020, et a maintenant été déplacé non pas une mais deux fois, actuellement prévu pour le 7 mai 2021. Et malgré la situation, il est assez difficile de savoir si Veuve noire pourrait arriver aux théâtres à temps; car Marvel voudrait probablement une salle pleine sur ses émissions pour couvrir les attentes en matière de bénéfices.

Apparemment, Tom Holland harcèle Marvel depuis longtemps maintenant pour qu’ils lui organisent une projection. Cependant, ses demandes tombent probablement dans l’oreille d’un sourd. Et peut-être que Marvel a ses propres raisons.

Veuve noire met en place une toute nouvelle histoire pour le personnage et introduit même de nouveaux personnages avec un énorme potentiel pour MCU à l’avenir. Il est déjà confirmé que Florence Pugh, qui joue Yelena Belova dans Veuve noire reprendra son rôle dans la prochaine série Disney + Oeil de faucon. Ça signifie Veuve noire ne sera pas seulement une sortie unique, et par conséquent, laisserait plusieurs détails à explorer à l’avenir. Et la Hollande ne gère pas bien ces détails.

Tom Holland n’est pas célèbre pour garder les choses pour lui-même, car il a précédemment gâté le Loin de la maison le titre révèle et publie les informations confidentielles Avengers: guerre à l’infini affiche. Peut-être que Marvel ne veut pas de leur Homme araignée star pour connaître les spécificités du film, qui lancera une nouvelle phase de la franchise. Je veux dire, ils essaient même de lui cacher les détails de son propre film. Et avec Veuve noire jetant les bases sérieuses de la phase 4, Holland n’est probablement pas la bonne personne à qui montrer ce film avant sa sortie en salles.

Veuve noire serait essentiellement une préquelle, nous ramenant au passé de Natasha avant de rejoindre le SHIELD, et encore moins de devenir un Avenger. Le film présentera également le méchant Marvel, Taskmaster, et nous n’avons aucune idée de qui se cache derrière ce masque. Taskmaster passe par l’alter ego Tony Masters dans les bandes dessinées, et nous espérons que le supervillain enlèvera son masque pour révéler son visage. Le film mettra également en vedette David Harbour dans le rôle de Red Guardian, l’homologue russe de Captain America, avec Rachel Weisz. Compte tenu des spoilers à haut risque qui attendent dans le film, il est juste raisonnable que Marvel Studios ne laisse pas la Hollande s’en approcher.

En fait, si vous jetez un œil à toutes les informations que Marvel publie sur ce qu’il y a dans son seau, il n’y a rien Veuve noire qui s’est manifesté après que sa date de sortie a été repoussée. Marvel est resté serré sur les détails de l’intrigue du film et il n’y a eu aucun passage marketing à ce sujet. Après tout, ce sera la première expérience cinématographique de Marvel en près de deux ans maintenant. Le film va sûrement apporter des éléments passionnants à démêler dans ce film. Néanmoins, nous espérons que Marvel s’en tiendra à la date de sortie cette fois et ne nous fera pas attendre plus longtemps.

Sujets: Black Widow, Spider-man