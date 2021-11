Marvel ne l’a pas vu venir : une affiche de Spider-Man : No Way Home de la manière la plus inattendue

En un peu plus d’un mois Spider-Man : No Way Home il sera enfin vu dans les salles. Depuis qu’on a appris que ce film aurait lieu, de nombreuses rumeurs et spéculations ont commencé à émerger. Bien que, bien sûr, Marvel ait gardé le secret et n’ait pas nié, mais n’a également confirmé aucune des nouvelles divulguées. En fait, il a également ignoré les potins sur un possible spiderverse combinant Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire.

Cependant, malgré le fait que Marvel soit l’un des plus grands studios d’Hollywood, la vérité est qu’il ne peut éviter les fuites. C’est arrivé plus d’une fois, surtout avec Spider-Man : No Way Home, que des détails étaient connus que même l’entreprise ne pouvait pas contenir. Bien sûr, ils ne précisent jamais si tout ce qui a été divulgué est vrai ou faux, mais l’espoir des fans est plus grand que Kevin Feige lui-même ne peut le dire.

Mais, pour cette occasion, il est probable que même le président de Marvel lui-même n’ait pas quelque chose à limiter. C’est que, récemment, une carte postale de Spider-Man : No Way Home de la manière la plus inattendue : en bus ! Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, ce qui est évidemment la première affiche officielle du film Tom Holland a été vue sur ce transport en provenance d’Australie.

Pour le moment, on ne sait pas si cette affiche qui transcende est la vraie, mais bien sûr les fans n’ont pas hésité à faire à nouveau du film une tendance. En effet, la carte postale vue sur l’affiche est une scène qui figurait également dans la première bande-annonce officielle du film sortie le 23 août.

Pour l’instant, comme tout sur ce film, il n’y a pas de confirmation officielle, mais si c’est vrai Marvel a subi une fuite sans précédent. Maintenant, dans les semaines à venir, l’étude devrait lancer la deuxième avance de Spider-Man : No Way Home et que, par le désir des adeptes, ils le font avant que n’apparaissent des images qui n’ont rien à voir avec cela et ne causent que des illusions.

