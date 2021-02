Marvel ne dira pas à Tom Holland si Tobey Maguire et Andrew Garfield reviennent dans Spider-Man 3

Le film MCU le plus attendu pour le moment est le prochain Spider-Man 3. Non seulement il présentera le retour de Tom Holland en tant que robot de mur palmé préféré de tout le monde, mais le film aurait également des acteurs précédents de Spider-Man Tobey Maguire et Andrew Garfield. Dans une interview avec Variety, Holland a admis qu’il ignorait autant la possible arrivée des précédents Spider-Men que les fans.

« Ça me bat, je ne sais pas [if Maguire and Garifield are in the movie]. S’ils le sont, ils ne me l’ont pas encore dit … Ce serait quelque chose que Marvel ferait. Je regarde le film et je me dis: « C’est donc qui était cette balle de tennis! » «

À l’exclusion de la possibilité que Tom Holland ment, il y a peu de chances que Maguire et Garfield apparaissent en bonne place dans Spider-Man 3 si Holland ne les a pas encore rencontrés sur le plateau, étant donné que le film est en production depuis des mois maintenant.

Au départ, après que Maguire et Garfield aient eu des entretiens avec le studio pour reprendre leurs rôles de Spider-Man sur Internet, les fans ont supposé que le prochain film allait être un Dans le Spider-Verse contrat de type, où les Spider-Men plus âgés de réalités alternatives encadrent le Spider-Man de Holland sur la façon d’être un héros. Maintenant, d’après les commentaires de Holland, il semble que même si Maguire et Garfield se présentent, ce sera dans des rôles mineurs ou des camées.

Ce que nous savons, c’est que Jamie Foxx et Alfred Molina reprendront leurs rôles d’Electro et de Docteur Octopus du précédent. Homme araignée films (mais des versions différentes, car, vous savez, multivers). Nous savons également que le docteur Strange sera impliqué en tant que mentor du personnage de Holland. De toute évidence, il se passe beaucoup de choses Spider-Man 3, et il n’est donc pas surprenant que Holland ait décrit le film comme le film de super-héros le plus ambitieux à ce jour.

« Je peux dire que c’est le film de super-héros autonome le plus ambitieux jamais réalisé. Vous vous asseyez, lisez le script et voyez ce qu’ils essaient de faire, et ils réussissent. C’est vraiment impressionnant. Je n’ai jamais vu de version autonome. un film de super-héros comme celui-ci … Je suis aussi excité que tout le monde de le voir, et encore moins d’en faire partie. «

En plus de connecter le MCU au précédent Homme araignée franchises, Spider-Man 3 est également censé mettre en place l’univers cinématographique distinct de Sony entièrement consacré à Spider-Man et à ses personnages de soutien, qui comprend Tom Hardy Venin et Jared Leto’s Morbius.

Ensuite, il y a aussi la scène avec Matt Murdock alias Daredevil que Charlie Cox aurait tourné pour Spider-Man 3. Rien que sur le papier, vous pouvez voir pourquoi le film est jugé très ambitieux. Heureusement, Spider-Man 3 ne finira pas par sombrer sous le poids de ses propres ambitions.

Réalisé par Jon Watts, la suite actuellement sans titre de Spider-Man: loin de chez soi stars Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx, Alfred Molina et Benedict Cumberbatch. Le film arrive en salles le 17 décembre 2021. Cette nouvelle vient de Variety.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man