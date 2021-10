Marvel ne cherche pas plus loin : ils ont choisi le remplaçant de Tom Holland pour Spider-Man

Après six films en merveille, trois avec les Avengers et trois étant Homme araignée, Tom Holland dit au revoir à la franchise. Le 17 décembre sortira No way home, le dernier film dans lequel il donne vie au plus jeune super-héros du MCU et son contrat se termine. L’acteur a conclu un accord avec le studio pour un certain nombre de travaux et, maintenant, son ère de super-héros se termine.

Tom Holland il excellait dans ses performances en tant que Homme araignée et, dans son prochain film, il pourrait travailler avec ses prédécesseurs, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Les acteurs, qui furent les deux premiers wall-crawlers, sont la cible de rumeurs d’une apparition dans le nouveau film de merveille. Et bien que rien n’ait encore été confirmé, les spéculations sur un spiderverse deviennent de plus en plus fortes parmi les fans.

Mais la vérité est que quoi qu’il arrive dans Pas moyen de rentrerCela ne veut pas dire que c’est le dernier film de Hollande sous la direction de Kevin Feige. Plus d’une fois le Britannique a exprimé son intention de poursuivre le projet de Peter Parker ou, au moins, d’avoir du travail avec le studio, mais rien n’a jamais été fait, ou du moins rien de public.

À tel point que, avec Tom se terminant par merveille, deux théories sont venues des fans. La première est qu’avec son départ de l’Univers, l’ère de Homme araignée Ou, la seconde est qu’un nouvel interprète arrivera pour entamer une trilogie différente de ce super-héros. Cette dernière, si elle était vraie, impliquerait de donner un tout autre air au personnage, puisque Holland a trouvé le moyen de se l’approprier.

Cependant, depuis le MCU ils continuent de garder le silence sur l’avenir du jeune Parker, alors les fidèles à cette histoire lui ont déjà sauvé le boulot : ils ont trouvé l’acteur qui pourrait se faire passer pour lui. Dans un sondage Spoiler, dans lequel nous avons nommé huit candidats qui remplissent les conditions pour être Spider-Man, le public a choisi.

46% des votants ont opté pour la franchise et Sony Pictures pour reconquérir Tobey Maguire afin que vous puissiez terminer votre travail. Alors, 13% ont accordé leur vote de confiance à Timothée Chalamet, tandis que les autres ont été dépassés par l’option « aucun ».

Le choix de Maguire découle de rumeurs selon lesquelles son apparition dans Spider-Man : pas de chemin à la maison ce sera une porte ouverte pour continuer son travail en tant que Peter Parker. Pour le moment on ne sait pas si cela sera vrai, mais que le public souhaite le revoir jouer au wall-crawler, cela ne fait aucun doute.

