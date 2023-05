Marvel n’avait pas prévu à l’origine d’articuler le MCU sur Jonathan Majors en tant que Kang

Mitsubishi Purificateur d'air MA-E85R-E prévu pour 60 m²

Purificateur d'air MA-E85R-E. Doté d’un niveau extrême de filtration (HEPA H14, catalyseur, charbon actif), ce purificateur assure un assainissement de l’environnement intérieur : CADR de 508 m3/h Il permet de traiter une pièce jusqu’à 60 m2. A l’aide de son capteur à particules et de son capteur à odeurs, il analyse et optimise le traitement de la pièce. Les volets intelligents permettent de cibler la pollution et d’agir de manière concrète. Muni d’un pré-filtre auto-nettoyant, il est simple à maintenir et à utiliser. Pourquoi choisir un purificateur d'air Mitsubishi ? Une gamme certifiée : La gamme de purificateurs d’air est approuvée par l’association Allergy UK. Ainsi, nos produits rendent la vie plus confortable aux personnes qui souffrent d’allergies. Une gamme intelligente : A l’aide du capteur 3D et de la fonction de recherche intelligente toute la pièce est traitée de manière optimale sans créer d'inconfort. Une gamme de produits très discrète dédiée au confort des occupants : Niveau sonore de 22 dB(A) en petite vitesse. Une conception et une fabrication de très haute qualité dans les usines Mitsubishi Electric au Japon. Information importante su la purification d'air. L’air intérieur est jusqu’à 10 fois plus pollué que l’air extérieur et nous y passons en moyenne 16 heures par jour. Nous respirons 12000 litres par jour. Cela montre l’importance de la qualité de l’air qui nous entoure. Un air sain nous aide à rester en pleine forme et en bonne santé. Mitsubishi Electric a développé deux nouveaux purificateurs d’air disposant d’une qualité de filtration inégalée. Si l’air intérieur n’est pas traité, ni purifié, celui-ci peut contenir de nombreux polluants et allergènes qui génèrent un risque important pour les occupants. On y retrouve : - Les polluants biologiques de type pollens, poussières, moisissures mais aussi les acariens responsables de maladies allergiques respiratoires. - Les polluants chimiques, les COV (composants organiques volatiles) présents dans les produits de décoration, construction et d’aménagement. On peut citer le benzène, les formaldéhydes et particules fines qui entraînent des maladies cardio-vasculaires mais aussi des cancers. - Les pollutions olfactives : odeurs de cigarettes,etc…