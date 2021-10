Marvel n’avait aucun plan pour Nick Fury après « Iron Man »

Le MCU s’est chargé de prendre certains personnages de Marvel Comics peu connus du grand public et d’en faire de véritables icônes de la culture populaire, qui ont réussi à atteindre ce statut grâce aux acteurs qui les incarnent, comme dans le cas de Samuel. L. Jackson dans son rôle de Nick Fury.

Le leader du SHIELD a joué un rôle essentiel dans le développement de la franchise de films Marvel Studios, en particulier au cours de sa première phase, car il a commencé à rassembler les éléments qui formeraient la première programmation de « Avengers Initiative », qui a fait ses débuts sur grand écran en 2012 avec « The Avengers », le premier crossover majeur de la franchise.

Cependant, malgré l’importance des débuts de Samuel L Jackson dans le rôle de Fury lors de la séquence post-crédits dans « Iron Man », sorti en 2008, la vérité est qu’à cette époque, Marvel Studios n’avait pas de plan d’avenir pour le personnage. , quelque chose qui peut sembler absurde en raison du grand plan de planification dont dispose actuellement le studio.

Selon le livre « The History of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe », Samuel L. Jackson a accepté d’apparaître dans le film en tant que caméo quelques années après avoir appris que le personnage lui ressemblait, même s’il ne comptait pas. avec un accord avec le studio pour continuer son rôle à l’avenir.

Apparemment, la raison pour laquelle Marvel refusait de faire des plans supplémentaires concernant le personnage de Jackson était qu’ils n’étaient pas sûrs que le public serait intéressé par ce caméo et que seuls les fans de bandes dessinées reconnaîtraient immédiatement son personnage.

Après le succès d' »Iron Man », Samuel L. Jackson signera un accord avec Marvel Studios pour neuf films, élargissant son rôle dans « Iron Man 2 », menant les Avengers dans le premier crossover de la saga. Après son retour dans « Captain Marvel », Jackson a été confirmé comme une partie intégrante importante du programme MCU phase 4, avec son propre rôle principal dans la série « Secret Invasion ».