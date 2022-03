Marvel mettra Thor et Hulk à se battre jusqu’à la mort dans une nouvelle bande dessinée

Marvel vient de publier une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine bande dessinée à paraître »Hulk contre. Thor : Bannière de Guerre », où un événement avec une bataille à mort épique entre les deux personnages est promis. Dans la bande-annonce, le géant vert et le dieu du tonnerre peuvent être vus se battre dans une arène tout en étant regardés par des centaines de spectateurs. Thor et Hulk semblent prendre des coups écrasants, bien qu’il n’y ait aucune indication claire de qui pourrait finir par être le vainqueur du combat décisif. Cette nouvelle oeuvre rappelle assez le duel de deux héros dans l’affrontement des deux héros du film » Thor : Ragnarök » à partir de Studios Marvel de 2017. La bande dessinée fait partie d’une collaboration de l’écrivain Donny Catesl’illustrateur Martin Coccolo et l’artiste de couverture Gary Frank.

» Hulks contre. Thor: Banner of War » comprendra un numéro en cinq parties commençant par la bande dessinée » Alpha # 1 », poursuivant l’arc de l’histoire en mai avec » Thor # 25 » et » Hulk # 7 » ‘, se terminant en juin avec »Thor #26 » et »Hullk #8 ». Les deux Avengers se sont battus d’innombrables fois dans le passé, mais « Banner of War » promet de présenter leur bataille la plus glorieuse à ce jour, à tel point que la bataille aura un « impact choquant » sur l’avenir des deux personnages.

« Après l’arc initial de Hulk et l’arc « God of Hammers » qui se joue actuellement dans Thor, Bruce Banner et Thor Odinson ont subi des changements massifs, mais une chose reste constante : leur rivalité passionnée ! » Marvel a précédemment déclaré à propos de cette nouvelle bande dessinée. « Lorsque des circonstances mystérieuses les amènent à nouveau en conflit, le dieu du tonnerre peut-il triompher d’un Bruce Banner qui peut désormais contrôler sa colère ? »

»Banner of War » arrivera à temps pour le 60e anniversaire Hulk et Thor, tous deux apparus pour la première fois dans des séries distinctes publiées en 1962. La série comprendra également d’autres personnages Marvel reconnaissables, dont Iron Man, qui rejoindra le combat dans sa puissante nouvelle armure Celestial Hulkbuster.

» Ça va être fou, les gars. Cassons tout ! Joyeux anniversaire, Hulk et Thor ! J’espère que vous profiterez d’énormes quantités de violence ! », a déclaré Donny Cates lors de l’annonce de cette nouvelle histoire.

Écrit par Donny Cates et illustré par Martin Coccolo, »Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha # 1 » sera mis en vente le 27 avril 2022 par Marvel Comics.