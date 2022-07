Marvel: les travailleurs des effets spéciaux détaillent les mauvais traitements au travail dans le MCU

merveille

Un artiste aux aspects particuliers a donné des détails sur ce que souffrent les travailleurs de cet espace à Marvel, avec des phrases plus que dures pour l’étude.

© GettyMarvel: les travailleurs des effets spéciaux détaillent les mauvais traitements au travail dans le MCU.

La Univers cinématographique Marvel a connu une croissance remarquable à partir de 2008, au point de devenir aujourd’hui la franchise la plus importante au monde, avec des sorties qui n’attirent que des millions de téléspectateurs et augmentent le nombre de box-office, comme cela s’est produit cette année avec Doc étrange 2 Soit Thor : Amour et tonnerre. Pourtant, derrière ce rideau arc-en-ciel se cache un monde qui n’est pas peu connu des fans et un ouvrier l’a fait connaître.

Ce n’est pas la première fois que des problèmes de Abus de travail dans les productions MCU, avec quelques déclarations de membres des équipes dans le passé, mais récemment un nouveau témoignage a été publié qui approfondit cette situation malheureuse. Un employé anonyme a parlé aux médias vautour Oui a révélé certaines expériences de travail pour Marvel qui ne sont pas du tout satisfaisantes.

+ Nouvelles déclarations d’abus de travail contre Marvel

L’employé, qui n’a pas donné son nom, a expliqué que travailler au studio implique d’être sous-payé, en sous-effectif et surmené : « Je travaillais sept jours sur sept, en moyenne 64 heures par semaine sur une bonne semaine. Marvel vous fait vraiment travailler très dur. ». Puis il a détaillé : « J’ai eu des collègues assis à côté de moi, qui se sont effondrés et ont commencé à pleurer. J’ai eu des gens qui ont eu des crises d’angoisse au téléphone ».

Un autre problème que vous avez à l’esprit merveille dernièrement, il demande constamment des changements pendant la post-production : « Certains des changements sont vraiment importants. Peut-être un mois ou deux avant la sortie du film. Marvel va nous demander de changer tout le troisième acte. ». C’est un gros problème pour les travailleurs, car le personnel anonyme mentionne qu’ils n’ont pas de directeur de la photographie à ce stade du film et a donné comme exemple l’acte final de Panthère noire (2018).

D’autre part, pendant un peu plus d’une décennie merveille a accru sa puissance avec une entreprise comme Disney qui a également un certain contrôle dans l’industrie d’aujourd’hui. Selon l’employé le studio a beaucoup d’intimidation sur eux et ils créent une « liste noire » afin que les personnes qui n’ont pas pu terminer le nombre de prises et de reprises dans le temps demandé ne travaillent plus jamais au sein du MCU.

