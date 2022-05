Marvel : les séries et films à voir avant Doctor Strange dans le multivers de la folie

Les fans qui ont acheté leurs billets pour l’avant-première pourront voir Doctor Strange dans le multivers de la folie mercredi prochain, le 4 mai, ayant le privilège de pouvoir profiter de l’un des films les plus attendus de 2022 avant tout le monde. Encore une fois, le Univers cinématographique Marvel génère à nouveau une grande attente du public avec une nouvelle histoire qui entraîne une série d’événements dont vous devez être conscient, et c’est pourquoi nous vous dirons ci-dessous quelles sont les séries et les bandes que vous devriez voir avant d’aller à le cinéma.

sam raimi revient dans le genre super-héros avec un casting composé de Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams. « Le film présente un voyage dans l’inconnu en tant que docteur Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques nouveaux et familiers, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.avance son synopsis officiel.

+Quels sont les séries et films à regarder avant Doctor Strange 2 ?

1- AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON (2015)

C’est là que nous rencontrons pour la première fois Wanda Maximoff et son frère Pietro, les jumeaux qui ont été expérimentés avec la Mind Stone. Non seulement on voit pour la première fois l’un des personnages principaux du film suivant, on découvre aussi en elle une personne fidèle et protectrice de sa famille, faisant bien comprendre que personne ne peut jouer avec ses proches.

2- DOCTEUR ÉTRANGE (2016)

Ayant été nommé dans une lignée de Captain America et du soldat de l’hiver, le MCU présente Stephen Strange, un neurochirurgien qui perd sa fonction entre ses mains et cherche un remède grâce à l’étude des arts mystiques. Là, on nous donne un aperçu de ce qu’est le multivers, ainsi que de son intérêt romantique, Christine Palmer.

3- AVENGERS : GUERRE DE L’INFINI (2018)

Le docteur Strange fait son entrée en tant que l’un des Avengers déjà dans sa version de Sorcerer Supreme. Après avoir attendu dans le temps pour voir tous les résultats dans lesquels ils gagnent, le sort de l’univers se joue en livrant la pierre du temps à Thanos. D’autre part, Wanda et Vision ont une relation amoureuse sur Terre et elle est témoin de la façon dont le Mad Titan tue le super-héros en retirant la Mind Stone de sa tête.

4- AVENGERS : FIN DE JEU (2019)

Strange est celui qui rassemble tous les Avengers et héros qui ont perdu la vie dans la galaxie après le claquement de Thanos et les ramène avec une entrée par des portails qui resteront dans la rétine des fans. Après avoir remporté la bataille, Stephen retourne au Sanctum Sanctorum et Wanda déclare lors des funérailles de Tony Stark qu’elle est prête à accepter la mort de Vision, même si la douleur sera plus forte qu’elle.

5- WANDAVISION (2021)

Après des années de chagrin, Wanda prend en otage une ville du New Jersey et vit un fantasme de sitcom familial avec Vision et ses jumeaux, Billy et Tommy. Elle plonge dans son histoire pour utiliser la magie du chaos contre Agatha Harkness et adopte son identité de sorcière écarlate, un être mythique puissant. Après avoir libéré la ville, il s’éloigne et apprend les arts mystiques pour retrouver ses enfants, qui dans un aperçu de Doctor Strange 2 semblent être retenus en otage dans une maison de Westview.

6- ET SI…? (2021)

Il est important de voir tous les épisodes de la série, puisqu’on retrouve des camées directement liés à cette animation, comme Captain Carter ou Zombie Wanda. Cependant, celui qui se démarque vraiment et qui aura un lien fort se trouvera dans l’épisode 4, intitulé « Et si… le docteur Strange perdait son cœur au lieu de ses mains ? ». Dans cette réalité, sa bien-aimée Christine Palmer meurt dans l’accident de voiture et tente de la ramener à la vie, mais son obsession et son déni de la mort le conduisent à absorber des êtres interdimensionnels.

7- SPIDER-MAN : PAS DE CHEMIN À LA MAISON (2021)

Peter Parker se rend sur Strange pour lancer un sort qui fera oublier à tout le monde son identité révélée, mais quand cela tourne mal, il finit par ouvrir le multivers et détruire complètement sa réalité. Comme auparavant, Stephen enfreint la loi naturelle pour aider à réparer les dégâts de Spider-Man, et la suite s’attaquera aux conséquences de cette interférence enfreignant les règles et doit maintenant l’affronter d’une manière jamais vue auparavant.

