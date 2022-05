Marvel : Les Quatre Fantastiques se sont retrouvés sans réalisateur

in

Jon Watts a dirigé la trilogie Spider-Man dans le MCU et était également en charge de Fantastic Four, mais a décidé de se retirer du projet.

jon watts est le réalisateur qui a revitalisé la franchise de homme araignée avec sa trilogie au sein du Univers cinématographique Marvel qui s’est conclu par l’excellente entrée Pas de retour à la maison. Avant même cela, la marque dirigée par Kévin Feig a donné au cinéaste suffisamment de confiance pour porter l’une des plus grandes propriétés du genre sur grand écran : Les quatre Fantastiques.

Cependant, maintenant un rapport de date limite prévu que jon watts se retirera des films de super-héros, au moins pendant un certain temps. Cela signifie que la famille composée de Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm et Johnny Storm s’est retrouvée sans réalisateur responsable. « Faire les trois films Spider-Man a été une expérience qui a changé ma vie pour toujours »Watts a noté dans un communiqué.

Un réalisateur qui change de cap

« Je suis éternellement reconnaissant d’avoir fait partie de l’univers cinématographique Marvel pendant sept ans. J’espère que nous travaillerons à nouveau ensemble à un moment donné et j’ai hâte de voir sa vision fantastique des Quatre Fantastiques se concrétiser. »L’homme qui a donné aux fans de Spidey son film le plus célèbre à ce jour a poursuivi ses déclarations.

D’autre part, Kevin Feige et Louis D’Esposito depuis merveille Ils ont également partagé des déclarations : « Collaborer avec Jon sur les films Spider-Man a été un vrai plaisir. Nous étions impatients de continuer à travailler avec lui pour amener les Fantastic Four dans le MCU, mais nous comprenons ses raisons de prendre du recul. Nous sommes optimistes et pensons qu’à un moment donné dans le futur, nous nous croiserons à nouveau..

jon watts a un nouveau projet après avoir signé un accord avec Apple TV écrire et diriger une bande avec George Clooney et Brad Pitt qui agiront en tant que rivaux dans cette histoire. Selon l’accord, ce film doit d’abord atteindre les salles avant de servir Apple. Pour sa part, merveille commencera à chercher des talents pour reprendre le film du Les quatre Fantastiques qui devrait arriver avant la fin de la phase 4 du MCU.

