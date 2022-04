Marvel : les nouvelles images de Doctor Strange dans le Multivers de la folie

in

Le film mettant en vedette Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen a présenté un autre aperçu officiel. Un nouveau méchant arrivera-t-il dans le MCU après Spider-Man : No Way Home ?

©MerveilleDoctor Strange dans le multivers de la folie sortira en salles le 6 mai.

Tous les adeptes de Univers cinématographique Marvel attendent la même première : Doctor Strange dans le multivers de la folie. Et c’est que les événements de Spider-Man : Pas de retour à la maison ont tout laissé au sorcier pour continuer à explorer ce concept entre les mains de Sorcière écarlate. Bonne nouvelle pour ces fans ! Aujourd’hui, la franchise de super-héros a publié un nouvelle percée qui cumule déjà des milliers de vues sur les réseaux sociaux.

Protagonisée par Benedict CumberbatchLe film sortira ensuite en salles 6 mai 2022 et son prévente de billets a déjà été annoncé pour le 6 avril prochain. De cette façon, il reste très peu de choses pour que le prochain projet MCU ramène Doctor Strange.Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), Wong (Benedict Wong) et l’incorporation de Amérique Chavez (Xochitl Gomez).

De plus, la bande signifiera le retour de sam raimi: En plus d’être le réalisateur de la suite de Doctor Strange, il était chargé de réaliser la trilogie de homme araignée 2002 qui était dirigée par Tobey Maguire. Cependant, maintenant, il devra s’impliquer dans une histoire complètement différente qui promet même d’avoir certaines connotations de terreur. Découvrez l’aperçu ici!

De quoi s’agira-t-il ? Le film de Tom Holland a introduit le multivers après une erreur dans l’un des sorts que le personnage de Benedict Cumberbatch a tenté d’exécuter. Et maintenant, il doit en payer les conséquences : un nouveau méchant émerge de cet univers fragmenté et le sorcier doit affronter des ennemis, dont une version maléfique de lui-même. Pour y parvenir, elle aura recours au rôle d’Elizabeth Olsen qui revient après son premier rôle dans WandaVision.

Pour ceux qui ne supportent plus l’attente, Marvel Studios a partagé un petit aperçu de 30 secondes qui, bien qu’il inclue les images déjà vues dans les bandes-annonces officielles auparavant, propose désormais un nouveauune scène totalement inédite. Ce n’est pas tout! Dans l’un des plans, Wanda et Wong combattent un monstre ensemble, indiquant que – bien qu’elle puisse être la méchante – ils partageraient la même équipe.

