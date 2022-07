Marvel : les mutants qui ont failli être laissés pour compte dans la série animée X-Men

merveille

Marvel a annoncé que la série de X Men des années 90 aura une suite visible sur Disney+ à partir du second semestre 2023.

©IMDBLa série originale a fait ses débuts en 1992.

Il existe deux séries animées qui sont incontestables en termes de qualité et d’influence sur le petit écran. On appartient au monde de Bandes dessinées DC et l’autre au monde de la bande dessinée merveille. Alors que l’on était Batman la série animée (disponible en hbo max pour l’Amérique latine), l’autre était X-Men la série animéequi est complet depuis un certain temps Disney+ et qui se poursuivra bientôt avec un spin-off qui a confirmé ce week-end sa date de sortie.

X-Men la série animée reviendra pour continuer l’histoire qu’il a laissée inachevée en 1997, lorsque l’émission a été annulée et a cessé de diffuser, à ce moment-là, sur l’écran de télévision. Renard (et ses signaux dérivés tels que le déjà inexistant Renard Enfants). La seconde moitié de l’année prochaine, l’histoire sera reprise avec X Hommes 97 et ce week-end, la première image officielle a été publiée où il a été révélé quels seront les mutants qui feront partie du spectacle.

Comme prévu, les membres du groupe commandé par Professeur Charles Xavier seront les mêmes que nous avons vus il y a trois décennies avec l’émergence de X-Men la série animée. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c’est que ce groupe était très proche d’être différent. Bien qu’aujourd’hui tous les personnages de la série animée soient un emblème du petit écran et soient ceux qui ont même façonné les films sortis de l’an 2000, la formation comprend presque d’autres mutants.

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvéla showrunner de la série, Larry Houstona déclaré qu’il y avait des demandes de bandes dessinées merveilleuses ceux qui ont influencé pour déterminer la manière dont ils composaient le groupe de mutants dirigé par Charles-Xavier. A l’origine, l’idée était d’inclure Colosse (qui dans les films apparaît main dans la main avec Dead Pool), tout en laissant de côté deux personnages clés de la série : Bête et Jean Greydeux personnages importants pour les aventures les plus connues qui, même plus tard, ont été adaptées sur grand écran.

+Pourquoi ils ont ajouté Beast et Jean Grey à X-Men The Animated Series

Dans l’interview avec le média susmentionné, Larry Houston dit que la décision d’ajouter à Bête et Jean Grey un X-Men la série animée Cela avait à voir avec le développement des scripts. « Nous avons perdu cyclope… Péron, cyclope Non, Colossepour pouvoir ajouter ce nouveau caractère, GambitQuoi merveille voulu dans la série. Et ils avaient un autre nouveau personnage, Joie, nous l’ajoutons donc à la série. Il se trouve que lorsque les scénaristes ont commencé à écrire les histoires, ils ont réalisé qu’ils devaient mettre Jean Gris. Elle est comme le lien entre tous les autres personnages, c’est elle qui pense dans la série. Aussi, quand j’ai commencé à écrire, certains écrivains aimaient La bêtec’était un bon personnage. Mais les scénaristes ont senti qu’ils avaient besoin de… Je pense que c’était quatre hommes et quatre femmes, dont Joie. Les scénaristes avaient besoin d’un petit groupe de personnes pour écrire de bons drames. Si c’est trop gros, vous n’avez pas… Vous ne donnez pas de temps d’écran aux personnages. puis à La bête ils le mettent en prison et les personnages vont lui rendre visite et reviennent. Ils l’ont laissé en vie dans la série, mais il a également connecté la série. L’avoir dans la série a également connecté l’histoire. »a raconté le producteur de la série animée.

