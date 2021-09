Marvel : les frères Russo ont renoncé à leur retour pour cette raison

Les frères russes fait carrière au sein de la Univers cinématographique Marvel. Le premier film qu’ils ont réalisé pour la marque était Captain America et le Soldat de l’Hiver, pour beaucoup l’une des meilleures entrées du genre. Ensuite, ils ont continué avec Captain America : guerre civile. Cela s’est si bien passé pour eux que Kevin Feige les a sélectionnés pour les deux derniers volets de la Vengeurs: Guerre d’infini et EndgameDe cette façon, le travail des réalisateurs avec la marque était terminé, mais apparemment un nouveau projet les ramènerait au MCU.







On ne sait pas de quel film il s’agit, mais des négociations pour le retour des cinéastes étaient ouvertes. Rumeurs? À un moment donné, les administrateurs ont exprimé leur intérêt à diriger l’événement connu sous le nom de Guerres secrètes, où un être tout-puissant, le Beyonder, kidnappe des héros et des méchants de la Terre et les emmène sur une planète désolée pour s’affronter. merveille aurait les droits sur cette histoire.

Les Russo ne reviendraient pas chez Marvel

Alors, on peut se demander ce qui s’est passé pour que le frères russes s’abstenir à leur retour à MCU. Tout est lié au film Veuve noire et un conflit qui a été généré avec Scarlett Johansson à partir de ce Disney a présenté le film simultanément dans les cinémas et sa plateforme de streaming Disney+. De cette façon, l’actrice a été blessée, car elle allait percevoir un pourcentage des recettes au box-office des théâtres.

Qu’a fait Scarlett ? Il a exigé que la Maison de la souris réponde par une déclaration dans laquelle il soulignait la nécessité de sortir le film de cette manière en raison de la crise du COVID-19 et que l’interprète n’envisageait pas cette situation avec sa demande. Le scandale a atteint les médias. Le cerveau de Marvel, Kevin Feige, a soutenu Scarlett.

Une scène de Endgame, réalisé par les Russo. Photo : IMDb.



Puis le frères russes Ils se sont également fait l’écho de ce fait et ont renoncé à poursuivre les négociations qui les conduiraient à retravailler pour merveille. Malheureusement, une décision stratégique de distribution de contenu a conduit à Disney de perdre de nombreux talents et le duo de réalisateurs sont un exemple de cette situation qui a eu de lourdes conséquences pour le studio.