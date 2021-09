Marvel : Les erreurs du cinéma

Donner vie cinématographique aux bandes dessinées de Stan Lee, merveille s’est imposé comme l’un des studios les plus grands et les plus importants d’Hollywood. Il y a déjà plus de 20 films qui ont été créés dans le cadre de cette franchise et tous ont connu un succès inégalé. Partout dans le monde, il y a des milliers de fans de MCU et, malgré le passage des années, ces histoires sont toujours les plus choisies.

Cependant, au-delà du grand succès, merveille il a aussi des bugs. C’est qu’avec la quantité de films qu’ils ont déjà dans leur histoire, il est impossible qu’il n’y ait pas d’erreurs. La franchise essaie toujours de maintenir un ordre chronologique, même si les films ne sortent pas dans l’ordre où ils le devraient. A tel point que c’est ce qui a compliqué la continuité dans la plupart des cas.

Les 4 erreurs de continuité dans les films Marvel :

1. Les années au cours desquelles Spiderman: homecoming a lieu :

C’est Joe Russo lui-même qui, dans une interview, a confirmé l’erreur de timing dans le film de Tom Holland. Le film indique que la bataille entre le super-héros et le vautour s’est déroulée huit ans après la bataille des Avengers à New York. Cependant, par la suite, ils se sont repentis et ont déclaré qu’au lieu de huit, ils étaient cinq.

Tom Holland dans Spiderman : retour aux sources. Photo : (IMDB)



2. L’ère de la machine de guerre dans Dr. Strange :

Juste avant l’accident, Stephen Strange reçoit un appel où on lui propose différents patients pour une prochaine intervention chirurgicale. L’un d’eux est un colonel de l’armée de l’air de 35 ans qui a un accident après avoir porté une combinaison expérimentale, mais Strange le rejette.

Ce patient est précisément Rhodes plus connu sous le nom de War Machine qui a été blessé dans Captain America : Civil War. Cependant, le problème est que l’ami de Tony Stark n’a pas 35 ans, mais 50 ans.

War Machine juste avant l’accident. Photo : (IMDB)



3. Tony Stark et sa misère entre Iron Man et Hulk :

Dans la scène post-générique d’Iron Man 1, Nick Fury propose à Tony « l’initiative Avengers », ce qu’il rejette dans le deuxième film d’Iron Man. Mais, dans les scènes post-crédits de l’Incroyable Hulk, le personnage de Robert Downey Jr est écarté alors qu’il apparaît devant le général Ross lui disant qu’il va former une petite équipe d’Avengers.

Tony Stark dans Iron Man 1. Photo : (IMDB)



4. Le décor de Captain America : The First Avenger :

Dans le premier film de Steve Rogers, on voit Bucky Barnes emmener son ami à l’exposition Howard Stark. Dans cette scène, il y a un ensemble de drapeaux ondulants, parmi lesquels se trouvent les Bahamas. Comme on le sait, l’histoire de la Sentinelle de la Liberté s’est déroulée à la fin des années 30 alors que ce drapeau n’a été créé qu’en 1973.