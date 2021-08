Marvel les a perdus : Andrew Garfield et Wyatt Russell travailleront ensemble

Le monde des super-héros est difficile à battre et merveille le sait. Eh bien, ce n’est pas pour rien qu’elle est devenue l’une des franchises les plus réussies de ces derniers temps. Et, pour cette même raison, tous ceux qui sont passés par son studio ont déjà été marqués par ses performances. C’est le cas de personnalités comme Andrew Garfield, qui était Peter Parker dans la saga de L’incroyable homme-araignée.

Andrew Garfield dans son rôle de Peter Parker. Photo : (IMDB)



Bien qu’actuellement le plus jeune super-héros de merveille maintenant c’est le travail de Tom Holland, Andrew Garfield Il a su donner vie à ce rôle entre 2012 et 2014, se catapultant ainsi vers une renommée internationale. Cependant, maintenant, il y a longtemps, il a laissé cette vie derrière lui et sur son curriculum vitae, il y a plus d’un film et d’une série qui valent la peine d’être vus. Pour cette raison, maintenant, un autre nouveau projet a été ajouté.

Cependant, il convient de noter que cette fois il ne le fera pas seul, mais sera en compagnie de Wyatt russell. L’acteur qui, tout en ayant une longue carrière, a acquis une renommée internationale pour son rôle de héros / méchant dans Le faucon et le soldat de l’hiver. Jouant John Walker, le remplaçant supposé de Captain America, il a réussi à gagner à la fois la haine et les applaudissements de nombreux fans.

Wyatt Russell dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Photo : (IMDB)



Et maintenant les deux Andrew Garfield Quoi Wyatt russell, bien qu’ils ne partagent pas le travail dans merveille, ils seront unis par une nouvelle série. Il s’agit de Sous la bannière du ciel, une bande dessinée basée sur le best-seller du New York Times et suit l’histoire du détective Pyre, un officier qui souffre de débats de foi.

Selon le synopsis officiel, «La foi d’un détective dévoué est mise à l’épreuve alors qu’il enquête sur un meurtre brutal qui semble être lié à la spirale d’une famille estimée de l’Utah dans le fondamentalisme LDS et leur confiance dans le gouvernement”. Cependant, on ignore encore quel sera le rôle des deux anciens membres de merveilleTout indique qu’ils seront au casting principal et qu’ils enchanteront des milliers de personnes sous la direction de David Mackenzie.

Wyatt Russell et Andrew Garfield. Photo : (Getty)



Bien sûr, pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle pour cette nouvelle œuvre de Andrew Garfield et Russell, mais apparemment il n’arrivera que l’année prochaine. En outre, il devrait également être disponible sur HULU, après sa diffusion sur FX, l’une des filiales de FOX et qui appartient également à Disney.